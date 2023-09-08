Пенсионный возраст в РФ в 2024 году увеличат на три года

На сопровождение Центра содействия строительству при Правительстве региона поступил проект нового склада для сдачи в аренду Wildberries в районе деревни Венюково городского округа Чехов.

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство склада. Объект планируют построить за 4 месяца, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.



Общая площадь составит почти 1,5 тысячи кв. метров, в проект инвестируют 60 млн рублей. Техническим заказчиком и генеральным проектировщиком выступает ООО «ПЕТРОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ». Строительство таких объектов важны как для небольшого предпринимателя или самозанятого человека, так и для серьезных компаний, которые занимаются производством высокотехнологичного оборудования.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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