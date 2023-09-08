Пенсионный возраст в РФ в 2024 году увеличат на три года

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«У нас женщины и мужчины выходят на пенсию с разницей в пять лет. Сейчас идет переходный период от старого пенсионного возраста, когда на заслуженный отдых женщины уходили в 55 лет, а мужчины в 60 лет, к новому в 60 и 65 лет соответственно. В 2022 женщины выходили в 56,5 лет, а мужчины — 61,5. Соответственно, пенсионный возраст у женщин в 2024 году наступает в 58 лет, а у мужчин в 63 соответственно. К 2028 году мы выровняемся», — рассказала Бессараб.
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