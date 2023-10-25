Пенсия увеличится вдвое: экономисты озвучили размер выплат с 1 ноября

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С 1 ноября некоторым категориям граждан повысят размер пенсионных выплат. Редакция «Радио 1» расскажет, кто будет получать повышенную пенсию и на какую сумму стоит рассчитывать.
Повышение пенсий с 1 ноября 2023
Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала агентству «Прайм» о категориях пенсионеров, которые будут получать надбавку к выплатам с 1 ноября. В первую очередь, надбавки получат пенсионеры, которым исполнилось 80 лет. Далее будут проиндексированы пенсионные выплаты членов летных экипажей самолетов гражданской авиации и работников угольной промышленности.
Размер пенсии с 1 ноября
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Пенсионеры старше 80 лет будут получать фиксированную часть выплаты в двойном размере. На 1 ноября размер пенсий для такой категории граждан составит 15 134 рубля. Эксперт также сообщила, что повысить пенсии могут на районный коэффициент. В этом случае размер выплаты будет зависеть от региона.
Экономист Андрей Лобода сообщил, что для получения повышенных выплат пенсионерам не нужно подавать какие-либо заявления, начисление произойдет автоматически. Об этом он рассказал в беседе с изданием «МК».
По словам эксперта, выплата для 80-летних россиян и инвалидов первой группы проиндексируется на 100%, то есть пенсия будет приходить в двойном размере. Однако не стоит рассчитывать на обе выплаты, если пенсионер достиг 80-ти лет и одновременно является инвалидом. Лобода отметил, что повышение пенсий для граждан, которые трудились в угледобывающей отрасли, рассчитана прежде всего на жителей новых российских регионов, в том числе Донбасса, который славится угольными шахтами.
Кому повысят пенсии с 1 января 2024 года
24 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении размера страховой пенсии по старости и инвалидности в 2024 году. Поправки в законодательство прокомментировал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, решение об индексации выплат коснется более 32 млн граждан страны. Страховые пенсии по старости и инвалидности вырастут на 7,5%. После индексации размер пенсии неработающим пенсионерам составит 23 405 рублей.
Глава Минфина Антон Силуанов прежде заявлял, что государство намерено выделить на пенсионные выплаты почти 600 миллиардов рублей.
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