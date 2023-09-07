Пентагон направит Украине снаряды с обедненным ураном: что ждет россиян

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Снаряды с обедненным ураном – что это
Обедненным ураном называют токсичный тяжелый металл, который имеет характеристики, схожие с ураном, однако, он на 60% менее токсичен и радиоактивен. Несмотря на его меньшую токсичность, он остается опасным металлом. При разрушении обедненный уран разлагается на мелкие частицы, которые попадают в воду, накапливается в почве и в организме, провоцируя отравления и патологии у людей, животных и растений. Примечательно то, что период полураспада изотопа равен возрасту Земли — 4,5 млрд лет.
Чем опасны снаряды с обедненным ураном
На этот счет высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что про его особую опасность для всех живых организмов сообщалось неоднократно. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Дипломат напомнила о росте онкологических заболеваний в тех регионах, где ранее применялись боеприпасы с обедненным ураном. Захарова привела ужасающую статистику смертей итальянских военнослужащих во время агрессии против Югославии стран блока НАТО.
Кроме того, о последствиях применения снарядов с обедненным ураном напомнили в Посольстве РФ в США. Дипмиссия прокомментировала решение Пентагона о поставке опасного вида вооружения Украине и заявила, что Вашингтон готов поставить крест на целых поколениях и речь уже идет не только о военных действиях «до последнего украинца». Достаточно разрыва одного снаряда с ураном, чтобы вызвать серьезные заболевания, в том числе, раковые опухоли.
Разрешено ли в мире использование боеприпасов с обедненным ураном
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