Пентагон опроверг информацию об обладании кораблями инопланетян

Фото: РИА Новости/Алексей Агарышев
Как заявила официальный представитель военного ведомства Сьюзан Гоф, в настоящее время нет сведений ни об одной бывшей либо существующей программе по исследованию НЛО
Пентагон официально опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что американские военные имеют в своем распоряжении космические корабли инопланетного происхождения, пишет 8 июня ТАСС. Более того, как сообщила на брифинге официальный представитель Пентагона Сьюзан Гоф, на текущий момент военное ведомство Сединенных Штатов «не обнаружило никакой поддающейся проверке информации» о существовании программ по обладанию или изучению НЛО.
При этом в Пентагоне приветствуют возможность побеседовать с любым штатным сотрудником Минобороны США, как действующим, так и бывшим, «который считает, что у него есть информация, касающаяся пересмотра исторических данных». Как заявила Сьюзен Гоф, работа по изучению такой информации может быть начата в любое время по требованию американского Конгресса.
Накануне экс-сотрудник американского разведываательного сообщества Дэвид Граш заявил, что Министерство обороны США в рамках секретной военной программы смогло получить в свои руки космические корабли внеземного происхождения. По его версии, у администрации США имеются «неповрежденные и частично неповрежденные» летательные аппараты внеземного происхождения.
Ранее профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан, выступая на конференции в Нью-Йорке, заявил, что инопланетяне не только посещали Землю в прежние времена, но и до сих пор находятся здесь. Вероятность присутствия инопланетян на нашей планете Нолан оценил в 100%.
При этом в Пентагоне приветствуют возможность побеседовать с любым штатным сотрудником Минобороны США, как действующим, так и бывшим, «который считает, что у него есть информация, касающаяся пересмотра исторических данных». Как заявила Сьюзен Гоф, работа по изучению такой информации может быть начата в любое время по требованию американского Конгресса.
Ранее профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан, выступая на конференции в Нью-Йорке, заявил, что инопланетяне не только посещали Землю в прежние времена, но и до сих пор находятся здесь. Вероятность присутствия инопланетян на нашей планете Нолан оценил в 100%.
Артем Путинцев