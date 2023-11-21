Перебои с электричеством в деревне Пешки обещали восстановить до конца года

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Перебои с электроснабжением в деревне Пешки городского округа Солнечногорск вызваны обновлением сетей. Завершить его планируют до конца года, сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.
«В Солнечногорске «Россети» сейчас занимаются обновлением электросетей. Поэтому переключение и замена трансформаторов приводят к отключению электроэнергии. В планах – завершить работы до конца года», – сказал Самарин в ходе встречи жителей городского округа с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.На перебои с электроснабжением пожаловались жители деревни Пешки. Как пояснил губернатор, сети в небольших населенных пунктах безнадёжно устарели, старых моделей трансформаторов уже не производят. Власти Подмосковья модернизируют систему, и это предполагает временные неудобства.
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Лора Луганская