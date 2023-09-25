Педагог Шмонина перечислила главные плюсы онлайн-подготовки к экзаменам

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Сооснователь и руководитель онлайн-школы, преподаватель по обществознанию Светлана Шмонина заявила, что онлайн-подготовка к экзаменам и другим важным мероприятиям в образовании имеет ряд преимуществ, среди которых отсутствие строгого расписания и экономия времени.
Как передают «Дни.ру», эксперт добавила, что онлайн-обучение способно предоставить более широкий спектр литературы и пособий для подготовки к экзаменам. Кроме этого, по её словам, групповые занятия в онлайн-школах стоят дешевле индивидуальных занятий с конкретным репетитором.
Ещё одним преимуществом онлайн-обучения Шмонина считает комьюнити единомышленников.
А со 2 октября в Москве стартует общегородской проект «Творчество как профессия», где дети и подростки от 11 до 16 лет смогут познакомиться со специальностями в сфере культуры и искусства.
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Ещё одним преимуществом онлайн-обучения Шмонина считает комьюнити единомышленников.
«На выбор предлагается 15 творческих направлений. Среди них литература, музыка, дизайн, изобразительное искусство, музейное дело, сохранение наследия. Ребята узнают об особенностях разных профессий, побывают на экскурсиях в офисах креативных компаний, смогут задать вопросы специалистам, примут участие в конкурсах», – приводит АГН «Москва» слова и.о. заммэра столицы Натальи Сергуниной со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы.
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Мелисса Тимофеева