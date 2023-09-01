Перечислены имена, которыми нельзя называть детей в России

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Адвокат Виктория Данильченко заявила, что по закону в России нельзя называть детей именами, состоящими из цифр и буквенно-цифровых обозначений, числительных и символов, кроме знака «дефис».
Она также отметила, что нельзя записать имя, состоящее из комбинации с бранными словами.
При этом, она напомнила, что граждане имеют право полностью поменять имя, отчество и фамилию.
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«Прежде чем выбирать имя, надо помнить, что по закону запрещена запись имени, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы», — пояснила в беседе с NEWS.ru Данильченко.
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Мелисса Тимофеева