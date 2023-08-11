Перечислены лучшие собаки-партнёры для пробежек

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что лучшими партнёрами для пробежек являются такие породы собак, как пудели, хаски и различные виды овчарок, а также самоеды и гончие.
«Энергичные собаки с высокой потребностью в физической активности могут стать отличными напарниками хозяину-спортсмену. Для совместного бега подойдут все виды гончих, легавых и борзых собак, многочисленные и разнообразные овчарки, пудели, хаски и самоеды. Но главное, чтобы у собаки были хорошее здоровье, отличный контакт с владельцем и желание сопровождать своего хозяина», – пояснил в беседе с АГН «Москва» Голубев.
Эксперт подчеркнул, что перед тем, как брать собаку с собой на пробежку и нагружать её физическими нагрузками, надо учесть вес и размер животного. Так, по его словам, собака весом более 50 кг или менее 3 кг вряд ли подойдёт для такого рода занятий.
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