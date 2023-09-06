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Перечислены любимые общественные пространства петербуржцев

Среди горожан стали популярны Новая Голландия и «Севкабель Порт»
06 сентября 2023, 19:06
Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Совместный опрос «Петербургского дневника» и «Единой карты петербуржца» показал, что среди горожан особенно любимыми собственными пространствами стали Новая Голландия и «Севкабель Порт».
Третье место по популярности занял Приморский парк Победы.

Как передаёт «Петербургский дневник», также петербуржцы любят Каменный остров, набережную реки Карповки, исторический парк «Россия – моя история», Никольские Ряды, парк «Взморье» Seaside Park, арт-пространство на Сенной, а также парк на Смоленке.


Ранее стало известно расписание мероприятий, которые пройдут в парке культуры и отдыха «Серебряный» городского округа Серебряные Пруды. В период с 6 по 8 сентября в парке «Серебряный» пройдут спортивные мероприятиях, которые могут посетить все желающие жители Подмосковья.

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#парк
#история
#город
#жители
#санкт-петербург
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Общественники предложили разрешить передавать в СНТ без торгов брошенные дачи
06 сентября 2023, 19:22

Фото: istockphoto.com/VvoeVale

Общественное движение «Народный сад» выступило с предложением разрешить органам местного самоуправления передавать брошенные земельные участки в СНТ без торгов.
Также там добавили, что в некоторых населённых пунктах, где есть заброшенные дома, необходимо обеспечить инфраструктуру.

«Чем дальше от крупных городов, тем больше встречается заброшенных земельных участков. Такие вещи происходят там, где земля дешевая и никому не нужна. Эти участки лежат мёртвым грузом на плечах соседей – СНТ и администрация никак ими не занимается, членские взносы тоже не платит», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей лидер общественного движения «Народный сад» Фёдор Мезенцев.

Он добавил, что движение также выступало за распределение заброшенных участков среди многодетных семей.

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#снт
#администрация
#дома
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В МО РФ предложили ставить на воинский учет заключенных
Минобороны предложило ставить на воинский учет заключенных в местах лишения свободы
06 сентября 2023, 19:16

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

В Минобороны предложили ставить на учет заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, соответствующее сообщение опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Для призывников и военнообязанных граждан, которые отбывают наказание в местах лишения свободы, предлагают ввести «особый воинский учет». Его будут вести ответственные сотрудники исправительных учреждений, а также военные комиссариаты по месту отбывания наказания. 

При этом, личная явка военнообязанного в военкомат, в этом случае, не обязательна. Об их приеме, этапировании или освобождении должны будут отчитываться сотрудники исправительных учреждений. Сверку планируют сделать ежегодным мероприятием.

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#военные
#учёт
#военкомат
#тюрьма
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«Газпром» заявил о категорическом несогласии с заявлениями Молдавии о долге
06 сентября 2023, 19:05

Фото: iStock/MikeMareen

В «Газпроме» выразили категорическое несогласие с решением Кишенева выплатить компании 8,6 из 709 миллионов долларов долга, об этом сообщили представители «Газпрома».
«Отчет аудитора не проходил утверждения Наблюдательным советом АО «Молдовагаз», как было предусмотрено договоренностями между ПАО «Газпром» и Правительством Республики Молдова. Выводы аудитора не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности», - прокомментировали ситуацию в заявлении компании. 

В «Газпроме» намерены отстаивать свои права, поскольку обязанности сторон закреплены в документах, которые регулярно проходят переподписания как с российской стороны, так и с молдавской.

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#газпром
#молдова
#долги
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На Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник Юрию Шатунову
06 сентября 2023, 18:50

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

На могиле Юрия Шатунова, которая располагается на Троекуровском кладбище в Москве, открыли памятник в его честь, сообщает «РИА Новости».
Монумент артисту открыли в день его юбилея. Сегодня Шатунову должно было исполниться 50 лет. 

«Сегодня праздник у всей нашей огромный многомиллионной аудитории, которая любит Юру Шатунова. Сегодня день рождения, принято дарить подарки, принято говорить добрые слова. Наш главный подарок Юре - тот памятник, который вы скоро увидите», - такую речь произнес его друг, режиссер Александр Игудин на церемонии открытия памятника. 

Юрий Шатунов был певцом, музыкантом, композитором, солистом известнейшей группы «Ласковый май».

Певец скончался 23 июня 2022 года из-за закупорки одного из сосудов сердца после инфаркта. В сосудистый центр больницы Шатунов поступил уже в состоянии клинической смерти. Несколько кардиологов-реаниматологов, а также неврологов в течение полутора часов боролись за жизнь певца, но безуспешно.

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#кладбище
#москва
#юбилей
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Россияне стали больше тратить на походы в кинотеатры
06 сентября 2023, 18:41

Фото: istockphoto.com/batuhan toker

Аналитики банка «Русский стандарт» установили, что расходы россиян на походы в кинотеатры за год выросли на 68,16%.
Так, средний чек одной покупки в кинотеатрах, включая билеты и перекус во время фильма, минувшим летом составил 861 руб., в том время как год назад этот показатель ровнялся 512 руб.

«Средний чек одной покупки в кинотеатрах — сюда входит покупка и билета, и традиционного перекуса для кинопросмотра: попкорн, напитки, комбо-наборы — летом текущего года составил 861 руб. Летом 2022 года он был 512 руб.», — приводит NEWS.ru комментарии аналитиков.

Кроме это, россияне стали больше средств тратить и на посещение парков аттракционов, цирков и аквапарков. А самыми популярными видами отдыха у граждан минувшим летом стали спорт и танцы.

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#досуг
#кино
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Глава Каширы Шувалов обсудил с жителями ЖКХ и благоустройство
06 сентября 2023, 18:39

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов принял жителей в администрации муниципалитета и в приёмной местного отделения партии «Единая Россия». Большая часть проблем касалась тем ЖКХ, ремонта, благоустройства, земельных и имущественных вопросов.
«Учтём замечания жительницы Каширы-2 по поводу доработки отдельных элементов комплексного благоустройства, проведённого во дворе дома по улице Новокаширской. Это касается приведения в порядок прилегающей территории, где необходим подвоз грунта», – написал Шувалов в своём Telegram-канале.
Глава муниципалитета также поручил профильным службам подумать о обустройстве тротуара в районе школы на станции Кашира и по результатам обследования составить акт на опиловку деревьев.

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#жкх
#благоустройство
#московская область
#подмосковье
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Патриарх Кирилл предложил перенести дату празднования Дня города Москвы
06 сентября 2023, 18:31

Фото: iStock/yulenochekk

Москва стала столицей после того, как в XIV веке митрополит Киевский, Московский и всея Руси Пётр перенёс свою кафедру в Москву, поэтому День города стоит отмечать 6 сентября, в день памяти святителя Петра. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
По словам патриарха, перенесение кафедры в Москву стало знаменательным событием, без которого Москва никогда не стала бы столицей.

Патриарх Кирилл отметил, что Юрий Долгорукий также сыграл немаловажную роль в возвышении Москвы, однако без предначертания Петра ничего бы не вышло.

В связи с этим, предстоятель Русской церкви предложил перенести празднование Дня города Москвы с первой или второй субботы сентября на точную дату – 6 сентября. Также он заявил о важности передачи молодым поколениям знаний об истории столицы.

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#праздник
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Опрос: Большинство россиян откладывают деньги для покупки мебели
06 сентября 2023, 18:31

Фото: istockphoto.com/rep0rter

Опроса мебельной компании Mr.Doors показал, что 60% россиян откладывает деньги для того, чтобы приобрести мебель.
При этом, 27% заявили, что берут кредит для покупки мебели, 13% использую частично свои имеющиеся средства, частично привлекают финансовые инструменты для этих целей.

«Мы фиксируем нарастающий интерес россиян к покупке мебели и товаров для дома в кредит или с использованием рассрочки, поскольку это позволяет минимизировать финансовую нагрузку и плавно распределить расходы на обустройство дома во времени», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» пресс-секретарь компании Кирилл Герасимов.

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#кредит
#покупки
#россияне
#мебель
#опрос
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Всероссийский молодёжный конкурс продолжает приём заявок
06 сентября 2023, 18:29

Фото: istockphoto / Ridofranz

Всероссийский конкурс молодёжных проектов «Росмолодёжь.Гранты 2 сезон» продолжает приём заявок.

Победителям конкурса будут предоставлены гранты до 1 000 000 рублей для реализации проекта, направленного на вовлечение молодёжи в активную социальную практику, в том числе на развитие творческих способностей, повышение её гражданской активности и раскрытие потенциала молодежи в интересах страны.

Конкурс проходит в 18 номинациях.

Ознакомиться с условиями участия, узнать подробности конкурса и оставить заявку на участие можно на сайте. 

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