Перечислены любимые общественные пространства петербуржцев

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Как передаёт «Петербургский дневник», также петербуржцы любят Каменный остров, набережную реки Карповки, исторический парк «Россия – моя история», Никольские Ряды, парк «Взморье» Seaside Park, арт-пространство на Сенной, а также парк на Смоленке.
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