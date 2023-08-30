Перечислены методы борьбы с распитием алкоголя на детской площадке

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«Сам факт употребления алкоголя уже является основанием для обращения в полицию. Также есть смысл обращаться к участковому, особенно если компании собираются на детских площадках регулярно. Участковый может провести беседу, напомнить о недопустимости такого поведения, выписать штраф», — прокомментировали в беседе с RT специалисты.
Также специалисты напомнили, что за употребление алкоголя в запрещённых законом местах положен штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей.
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