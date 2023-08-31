Перечислены препараты, которых коснуться изменения правил продажи рецептурных лекарств

Фото: istockphoto.com/Caiaimage/Agnieszka Wozniak
«Это касается психотропных веществ списка III, сильнодействующих и ядовитых веществ. Аптеки будут фиксировать в системе маркировки три реквизита в рецепте — серию, номер и дату. Это необходимо для контроля за продажей сильнодействующих препаратов», — отметили в беседе с RT в пресс-службе ЦРПТ.
Также нововведения коснуться и тех лекарств, которые отпускаются дистанционно для того, чтобы обезопасить покупателя.
Читайте также:
В Минздраве оценили вероятность роста цен на жизненно важные лекарства
Врач Абакумов развеял опасения россиян об усилении контроля за рецептурными лекарствами
В ОЭЗ «Дубна» создадут современное производство лекарств