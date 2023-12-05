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Перечислены раздражающие россиян предметы одежды

Большинство россиян раздражают вьетнамки, белые носки и леопардовый принт
05 декабря 2023, 18:15
Фото: istockphoto/AnnaStills

Фото: istockphoto/AnnaStills

Для подавляющего большинства россиян при первой встрече важно, чтобы партнер был аккуратен и опрятно одет. Об этом сообщили эксперты сервиса для знакомств «Мамба».
Они провели опрос среди пользователей, с целью выяснить, какие именно предметы гардероба партнера раздражают людей больше всего. Возглавили хит-парад «красных флажков» носки под сандалии и белые носки с черной обувью у мужчин, передает «Газета.ру». Эту деталь как крайне неприятную отметили 54% опрошенных женщин. Что касается прекрасной половины человечества, то на ее представительницах мужчин больше всего раздражает леопардовый принт (26%).

В тройку раздражающих аксессуаров в одежде мужчин вошли также вьетнамки и аналогичная дешевая обувь (36%), подделки под мировые бренды (25%) и обтягивающие джинсы (21%). Мужчинам на дамах не нравятся чулки в сетку (17%), реплики вещей известных дизайнеров (13%) и, как ни странно, глубокое декольте или мини-юбка (12%).




Любопытно, что 80% женщин считают, что на свидания всегда одеваются изысканно и продуманно и выглядят на них превосходно, в то время как 64% мужчин признаются, что не следят особо за внешним видом и, идя на встречу с дамой, могут надеть первое, что подвернулось под руку.

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#женщины
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Жителей Подмосковья пригласили на конкурс кормушек для птиц
05 декабря 2023, 18:27

Фото: Минэкологии МО

В стране стартовал 12-й фотоконкурс птичьих кормушек «Покормите птиц!», организованный Союзом охраны птиц России. В Подмосковье мероприятие поддерживает Минэкологии региона, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Мы поддерживаем такие акции и хотим, чтобы наши жители в них участвовали. Это не только занимательное дело, но и польза для птиц, нуждающихся в подкормке зимой», – заявил глава Минэкологии Московской области Тихон Фирсов.
Конкурс проводится в таких номинациях, как «Оптимальный вариант» (отвечающие стандартам кормушки для птиц), «Чудо-столовая» (самая красивая и оригинальная кормушка) и «Пернатые гости» (фотографии птиц на кормушках).
 
Среди подноминаций – «Самое массовое скопление» (максимум птиц на кормушке), «Самая многовидовая фотография» (как можно больше видов птиц в кадре) и «Самый редкий гость» (фотография с редким посетителем кормушки). 
 
Для участия в номинациях № 1 и №2 автор фото обязательно должен на нём присутствовать.  
 
Фотографии конкурсных работ нужно загрузить на сайт Союза охраны птиц России. https://www.birds-konkurs.ru/ Каждый месяц жюри будет выбирать по пять лучших работ в каждой номинации и подноминациях. Авторы лучших работ получат поощрительные призы и электронные грамоты. 
 
К 1 апреля – Международному дню птиц – члены жюри выберут по одному победителю среди номинантов каждого месяца.
 
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#подмосковье
#московская область
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Движение по мосту через Оку в Серпухове открыли после масштабной реконструкции
05 декабря 2023, 18:05

Фото: Istockphoto / Yuliya Shauerman

После завершения реконструкции металлического моста через Оку открылось движение поездов в направлении Москвы на участке Тарусская – Серпухов Курского направления МЖД. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на компанию «Московская железная дорога».
«Реконструкция самого большого моста на МЖД протяжённостью 550 м велась с 2018 года. За это время были укреплены опоры моста, заменены на новые восемь больших пролётных строения по 110 м, два малых по 44 м и четыре балочных конструкции по 18 м», – говорится в сообщении. 
Работы проводились поэтапно, без остановки движения поездов. Последнее, восьмое, пролётное строение заменили 29 ноября. Затем железнодорожники уложили пути и обустроили контактную сеть. 

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#поезда
#строительство
#подмосковье
#московская область
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Философ Брызгалина: «Пока последствия внедрения ИИ не до конца понятны»
05 декабря 2023, 17:20

Фото: istockphoto.com/Guillaume

Завкафедрой философии образования философского факультета МГУ, руководитель магистерской программы «Биоэтика», доцент, кандидат философских наук Елена Брызгалина заявила, что на сегодняшний день последствия внедрения искусственного интеллекта не до конца ясны, поэтому и законодательство относительно ИИ весьма размыто.
«Пока последствия внедрения ИИ не до конца понятны. Поэтому законотворчество отстаёт от темпов развития технологий, сейчас даже нет определённости относительно того, нужно ли регулирование ИИ выделять в отдельный свод правил, или же на эту сферу следует распространить ряд общих правовых и этических норм», — поделилась в беседе с RT Брызгалина.

Она также отметила, что отличительной чертой конкретно искусственного интеллекта является его способность к обучению. Также, по её словам, в дальнейшем ИИ может научится улучшать качество принимаемых решений благодаря установке взаимосвязи в огромных массивах данных, проанализировать которые человек не в силах.

Ранее в The Economist была опубликована статья Тома Стэндаджа, где он предложил тренды будущего года. Как передают argumenti.ru, среди них Стэндадж назвал скорость развития и рост влияния искусственного интеллекта.

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#ии
#общество
#право
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Уроженец Узбекистана, ветеран СВО, Бабков получит российское гражданство
Волк: ГУВМ МВД поможет ветерану СВО Бабкову избежать депортации в Узбекистан
05 декабря 2023, 17:20

Фото: iStock/JessAerons

Начальник ГУВМ МВД России Валентина Казакова взяла на контроль решение вопроса о предоставлении гражданства РФ русскому уроженцу Узбекистана, ветерану СВО, которому на родине грозит до 10 лет лишения свободы за участие в спецоперации. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила.
«На завтра он приглашен в миграционное подразделение в Свердловской области, где у него примут документы для оформления временного убежища. А затем будет прорабатываться вопрос о предоставлении Александру гражданства Российской Федерации», - написала Волк в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что ГУВМ МВД России с большим внимание относятся к подобным историям и оказывают максимальную помощь тем, кто в ней нуждается.
 
Напомним, Александр Бабков отправился в зону спецоперации добровольно. Он принимал участие в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер» за Соледар и Артёмовск. Имеет множество наград за выполнение задач СВО. Сейчас он не может оформить российское гражданство. Уже в январе его могут депортировать в Узбекистан, где ему грозит до 10 лет лишения свободы за участие в спецоперации.

В дело вмешался депутат Госдумы Александр Хинштейн, он и обратился к руководству ГУВМ МВД с просьбой решить данный вопрос.

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Подмосковные школьники написали диагностическую работу по функциональной грамотности
05 декабря 2023, 17:15

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Подмосковные десятиклассники написали региональную диагностическую работу по функциональной грамотности. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Региональную диагностическую работу по функциональной грамотности написали свыше 30 тысяч десятиклассников из 951 школы Московской области.

Работа состояла из читательской, математической и естественно-научной грамотностей. Ученики должны были выполнить пять заданий в каждом блоке, на которые давалось по 30 минут. Максимально за работу, который могли получить школьники составляет 27 баллов.  

Стоит отметить, что в рамках работы у школьников выявляли умение внимательно читать разнообразные тексты, применять математику для решения повседневных задач и научных проблем, а также умение аргументированно обсуждать проблемы, которые связаны с естественными науками и технологиями.

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#подмосковье
#диагностика
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В Павловском Посаде завершают строительство ЖК «Южный»
05 декабря 2023, 17:14

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области

Строительство ЖК «Южный» в Павловском Посаде близится к финалу. Об этом сообщила пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительных работ «Южный» на улице Южная, 7 в Павловском Посаде. 

12-этажный трёхсекционный дом вмещает 138 квартир и  магазин непродовольственных товаров площадью около 100 кв. метров, который будет расположен на первом этаже.

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства подчеркнули, что на данный момент на объекте возвели подземные и надземные части здания, а также кровлю. Кроме этого, ведутся работы по устройству внутренних и наружных сетей электроснабжения, связи, видеокамер наружного наблюдения системы «Безопасный регион».

Стоит отметить, что новый жилой комплекс располагается в пяти минутах ходьбы от ж/д станции «Павловский Посад». Завершить работы и сдать здание в эксплуатацию планируют в первом квартале 2024 года.

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#строительство
#жк
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Андрей Воробьёв в День воинской славы возложил цветы к мемориалу «Рубеж обороны»
05 декабря 2023, 16:59

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

​Губернатор Московской области Андрей Воробьёв возложил цветы к мемориалу «Рубеж обороны» в городском округе Серпухов. Вместе с главой региона в церемонии участвовали члены совета ветеранов, военно-патриотического клуба «Армеец» и волонтёры.
«Мы приехали возложить цветы в этом знаковом месте. Спасибо местным жителям, ребятам, которые, я уверен, знают историю. Сегодня 5 декабря - начало контрнаступления советских войск, тех, кто защищал Москву. Начиналось все с Лобни, Дмитрова, Истры, а в Серпухове активная фаза пришлась на 16 декабря. Сегодня особый день для Подмосковья. В Александровском саду наша делегация тоже возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата», – поделился Воробьёв
Серпухов обороняли бойцы 49-й армии. Ожесточенные бои велись в 18 км от города. Наступление началось в ночь на 16 декабря 1941 года и стало одним из этапов общей операции, наравне с боями под Дмитровом, Лобней, Истрой. Благодаря подвигу советских воинов 23 января 1942 года вся Московская область была очищена от фашистов.
«5 декабря отсюда погнали фашистов. Что такое война, я знаю не понаслышке, мне было шесть лет. Я запомнил голос Левитана на всю оставшуюся жизнь. Мама всё бросала и бежала к репродуктору, слушала, а отец воевал. И нам повезло, что он вернулся с фронта живым. Память о павших воинах важно хранить, ведь без прошлого нет будущего. Большая благодарность нашим руководителям, которые делают все, чтобы подрастающее поколение помнило наших героев», – рассказал ветеран труда, член Совета ветеранов города Протвино Павел Митрофанович Головнёв.
В годы Великой Отечественной войны из серпуховского военкомата на фронт отправили 36 тыс человек. За мужество и отвагу 1,9 тыс защитников награждены медалью «За оборону Москвы», 12 тыс – медалями и орденами Отечества, 21 боец серпуховских партизанских отрядов – медалью «За боевые заслуги». Кроме того, 34 серпуховича удостоены высокого звания Герой Советского Союза. А сам Серпухов награждён орденом Великой Отечественной войны I степени и имеет почётное звание «Город воинской доблести».
 
Мемориальный комплекс «Рубеж обороны» был создан по инициативе бывшего председателя Совета ветеранов города Протвино, участника битвы под Москвой Григория Примина. Там установлен обелиск воинам, памятник в виде гранитного куба, на гранях которого отмечен боевой путь 194-й Речицкой Краснознаменной стрелковой дивизии. Рядом на постаменте – противотанковая пушка. Сохранились даже сосны со стволами, изрешечёнными снарядами и пулями. В 2010 году на «Рубеже обороны» открыли аллею техники и вооружения времён Великой Отечественной войны.

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#протвино
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В Подмосковье ликвидировали 450 аварийных деревьев
05 декабря 2023, 16:58

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Более 450 аварийных деревьев убрали за ноябрь в лесах Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Вырубка аварийных деревьев проводилась на территории лесного фонда Московской области.

«В ноябре текущего года с территории подмосковного лесного фонда убрано 466 аварийных деревьев. В рубку были назначены те из них, о которых граждане сообщали через Центр управления регионом и официальный региональный портал «Добродел», а также официальный сайт Комитета лесного хозяйства», — отметил  министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что самое количество деревьев убрали в лесничествах Истринского, Звенигородского и Волоколамского городских округов.

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Умный подмосковный сервис проверит земельный участок на ограничения перед выкупом
05 декабря 2023, 16:43

Новый цифровой сервис появился в предоставлении земельных участков без проведения торгов в Подмосковье. При оформлении электронного заявления на региональном портале госуслуг заявитель сразу получит информацию об ограничениях, сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений региона.
«Одна из самых популярных услуг по оформлению земельных участков без торгов усовершенствована - пока только в части выкупа. После подачи заявления система сразу проверит участок на ограничения, при которых выкуп невозможен, и проинформирует заявителя. Для этого нужно просто ввести кадастровый номер», – рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
По её словам, с начала года услугой по предоставлению в аренду и собственность земельных участков без проведения торгов воспользовались около 28 тыс граждан и организаций Подмосковья.
 
Услуга «Предоставление земельных участков без проведения торгов» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» – «Предоставление земельных участков» по ссылке
 
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