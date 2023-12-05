Перечислены раздражающие россиян предметы одежды

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Для подавляющего большинства россиян при первой встрече важно, чтобы партнер был аккуратен и опрятно одет. Об этом сообщили эксперты сервиса для знакомств «Мамба».
Они провели опрос среди пользователей, с целью выяснить, какие именно предметы гардероба партнера раздражают людей больше всего. Возглавили хит-парад «красных флажков» носки под сандалии и белые носки с черной обувью у мужчин, передает «Газета.ру». Эту деталь как крайне неприятную отметили 54% опрошенных женщин. Что касается прекрасной половины человечества, то на ее представительницах мужчин больше всего раздражает леопардовый принт (26%).
В тройку раздражающих аксессуаров в одежде мужчин вошли также вьетнамки и аналогичная дешевая обувь (36%), подделки под мировые бренды (25%) и обтягивающие джинсы (21%). Мужчинам на дамах не нравятся чулки в сетку (17%), реплики вещей известных дизайнеров (13%) и, как ни странно, глубокое декольте или мини-юбка (12%).
Любопытно, что 80% женщин считают, что на свидания всегда одеваются изысканно и продуманно и выглядят на них превосходно, в то время как 64% мужчин признаются, что не следят особо за внешним видом и, идя на встречу с дамой, могут надеть первое, что подвернулось под руку.
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В тройку раздражающих аксессуаров в одежде мужчин вошли также вьетнамки и аналогичная дешевая обувь (36%), подделки под мировые бренды (25%) и обтягивающие джинсы (21%). Мужчинам на дамах не нравятся чулки в сетку (17%), реплики вещей известных дизайнеров (13%) и, как ни странно, глубокое декольте или мини-юбка (12%).
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Александр Бойцов