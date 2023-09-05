Перечислены самые популярные города России для отдыха с детьми осенью

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Согласно данным сервиса бронирования Твил.ру, Сочи и Анапа стали наиболее популярными городами для семейного отдыха с детьми осенью. Отмечается, что крымские курорты не вошли в первую десятку этого рейтинга.
Четвертое место в рейтинге занял Санкт-Петербург, а далее следуют Кабардинка, Москва, Архипо-Осиповка, Ейск, Гагра в Абхазии и станица Голубицкая. Уточняется, что стоимость отдыха в этих местах колеблется в пределах от 2,5 до 4,5 тысяч рублей за ночь.
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