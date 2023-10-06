Перечислены самые популярные схемы мошенничеств с использованием ботов

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Директор по развитию направления кибербезопасности Артём Избаенков заявил, что наиболее распространёнными мошенническими схемами с использованием ботов являются создание липовых ботовых аккаунтов в соцсетях и фальшивых интернет-магазинов.
«Они используют эти аккаунты для рассылки спама, фишинга, а также распространения вирусов и вредоносного ПО», — пояснил в беседе с RT Избаенков.
Также мошенниками могут создаваться фальшивые отзывы о товарах и услугах.
Избаенков рекомендовал заботиться о своей цифровой безопасности, создавая везде надёжные пароли, не переходя по подозрительным и неизвестным ссылкам, а также внимательно проверять адреса сайтов.
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