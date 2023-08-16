Перечислены самые популярные среди абитуриентов вузы Москвы

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В пятёрку лидеров также вошли Российский университет дружбы народов (РУДН) и Финансовый университет при правительстве России.
«Окончательные итоги поступления в 2023 году будут подведены позже, приёмная кампания ещё не завершена», — прокомментировали в беседе с RT в Минобрнауки России.
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