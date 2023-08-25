Перечислены самые популярные траты россиян на осень

Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic
Опрос онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» показал, что самыми крупными покупками у россиян, запланированных на осень, стали предметы гардероба и смартфоны.
Кроме этого, граждане нашей страны планируют приобрести школьные принадлежности, туристические поездки, игровые приставки и гаджеты, бытовую технику, умную технику для дома, климатическую технику. Также часто респонденты отмечали, что осенью планируют сделать ремонт автомобиля, а также в квартире.
А вот наименьшее количество респондентов заявили о том, что планируют грядущей осенью делать ремонт на даче и покупать новую машину.
Как передаёт RT, в опросе приняли участие более 1,5 тыс. жителей всех регионов России старше 18 лет.
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А вот наименьшее количество респондентов заявили о том, что планируют грядущей осенью делать ремонт на даче и покупать новую машину.
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Мелисса Тимофеева