Перечислены самые потаённые места в авто, где прячут контрабанду

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Пресс-секретарь Выборгской таможни Ирина Мостепанюк назвала тайные полости в автомобилях для контрабанды, самым очевидным из которых является запасное колесо.
«Чаще всего граждане пытаются спрятать от таможенного контроля товар за обшивкой сидений, багажника, подрулевого пространства и в блоке управления мультимедийной системой. Был случай, когда сигареты находили в свободных нишах аэрогрилей, которые были упакованы в заводские коробки», — добавила в беседе с «Петербургским дневником» Мостепанюк.
По её словам, контрабандную продукцию обычно находят специально обученные собаки.
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