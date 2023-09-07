Перечислены самые востребованные в IТ нетехнические специальности

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Отмечается, что 84% IТ-компаний могут обеспечить повышение квалификации нетехническим сотрудникам.
«Из них 41% компаний сотрудничают с онлайн-школами, у 27% есть внутренние программы обучения, 16% сотрудничают с вузами. В 66% IТ-компаний готовы брать стажёров с нетехническим образованием», — приводит RT текст исследования.
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