Перечислены темы форума «Сообщество»

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Директор АНО «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова рассказала об основных темах форума ОП РФ «Сообщество».
«Мероприятие будет сфокусировано на обсуждении ежегодного доклада ОП РФ. Каждый год ОП готовит доклад о состоянии гражданского общества. Будут тематические площадки, многие из которых посвящены жизнедеятельности гражданского общество и некоммерческих организаций. Также мы будем говорить о том, как строятся взаимодействия органов государственной власти РФ с НКО», — сказала в беседе с Общественной Службой Новостей Тополева-Солдунова.
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