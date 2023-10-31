Перечислены темы форума «Сообщество»

Славяне верили, что помимо мира живых, существует мир духов, которые могут прогуливаться среди людей в единственную ночь в году. Редакция «Радио 1» расскажет, что известно о Велесовой ночи, как принято отмечать праздник, и почему нужно класть под подушку яблоко.