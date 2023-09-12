Перечислены знаки зодиака, которые чаще других становятся богатыми

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До этого стало известно, что в ночь на 12 августа 2023 года астроном-любитель из Японии Хидео Нисимура заснял на камеру комету, которая находилась на расстоянии 1 астрономической единицы от Солнца, приближаясь к нему. Как пишет научный обозреватель «Москвы 24» Николай Гринько, к Земле ближе всего объект будет находиться 12 сентября, расстояние составит 126 млн км.
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