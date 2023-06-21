Перечислены антистресс-вакансии в России

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Ими стали тестировщик романтики и няня для индоуток
Аналитики провели исследование и представили список антистресс-вакансий, куда вошли тестировщик романтики и няня ля индоуток.
Так, первый – тестировщик романтики может заработать до 100 тыс. рублей в месяц. В обязанности пары будут входить тестирование заданий и отправление отчётов о своём состоянии и эмоциях.
Няня для индоуток может от 30 тыс. рублей в месяц. Работнику необходимо будет кормить и поить индоуток. Вакансия предполагает проживание на территории туристической базы в Кемерове.
Как уточняет RT, также антистресс-вакансиями являются цветовод в цирк Удмуртии, лесопатолог, турист-исследователь Казани, а также охотник за северным сиянием, сборщик грибов, мангальщик и другие.
Ранее опрос сервиса «Подработка» показал, что большинство россиян (67%) подрабатывали разово хотя бы один раз в жизни. Кроме того, из тех, кто брал такие подработки, 48% тратили весь заработок на себя, 17% респондентов закрывали кредит этими средствами, по 13% клали вырученные деньги на сберегательный счёт и вкладывали их в крупную покупку.
Так, первый – тестировщик романтики может заработать до 100 тыс. рублей в месяц. В обязанности пары будут входить тестирование заданий и отправление отчётов о своём состоянии и эмоциях.
Как уточняет RT, также антистресс-вакансиями являются цветовод в цирк Удмуртии, лесопатолог, турист-исследователь Казани, а также охотник за северным сиянием, сборщик грибов, мангальщик и другие.
Ранее опрос сервиса «Подработка» показал, что большинство россиян (67%) подрабатывали разово хотя бы один раз в жизни. Кроме того, из тех, кто брал такие подработки, 48% тратили весь заработок на себя, 17% респондентов закрывали кредит этими средствами, по 13% клали вырученные деньги на сберегательный счёт и вкладывали их в крупную покупку.
Мелисса Тимофеева