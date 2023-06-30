Перечислены наиболее эффективные методы отстоять личные границы

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Эксперт Хакимов дал ценные советы
Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов заявил, что отстоять личные границы можно с помощью нескольких эффективных способов, среди которых прямой отказ, его смягчение, а также тренировка навыка говорить «нет» людям.
Кроме этого, можно использовать тактику прислушаться к себе и своим эмоциям, и исходя из этого принимать какие-либо решения. Именно ориентация на свой внутренний голос способствует отстаиванию личных границ.
В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт отметил, что ещё одним способом принимать верное для себя решение является отсрочка времени, когда вы откладываете озвучивание решение на потом.
А специалист Московской службы психологической помощи населению Наталья Фролкина заявила, что в быстром и шумном мегаполисе в условиях повышенного стресса также есть способы дать передышку организму и с удовольствием провести время. Специалист рекомендовала расширить фокус внимания, найти место и время для удовольствий, а также настроиться на удовольствие.
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Кроме этого, можно использовать тактику прислушаться к себе и своим эмоциям, и исходя из этого принимать какие-либо решения. Именно ориентация на свой внутренний голос способствует отстаиванию личных границ.
А специалист Московской службы психологической помощи населению Наталья Фролкина заявила, что в быстром и шумном мегаполисе в условиях повышенного стресса также есть способы дать передышку организму и с удовольствием провести время. Специалист рекомендовала расширить фокус внимания, найти место и время для удовольствий, а также настроиться на удовольствие.
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Мелисса Тимофеева