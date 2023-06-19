Перечислены необходимые качества, которые помогут стать хорошим отцом

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Психолог Деулин рассказал, какими качествами необходимо обладать, чтобы стать отцом
Кандидат психологических наук Дмитрий Деулин заявил, что для того, чтобы стать хорошим отцом, необходимо развить в себе такие качества, как альтруизм, решительность, честность, добросердечие и т.д.
При этом, он отметил, что формирование черт отцовства должно быть заложено в программы для юношей во всех учебных заведениях.
Психолог Анастасия Екушевская заявила, что основным и самым главным признаком того, что ребёнку не подходит школа, является его сильное нежелание ходить на учёбу. Кроме того, признаками неподходящего учебного заведения могут быть ночные кошмары ребёнка и его плохой сон. Стоит задуматься о смене школы и при радикальном изменении поведения и эмоционального состояния ребёнка.
«В социально-психологическом плане, то необходимо развивать в себе следующие психологические составляющие: альтруизм, решительность, эмпатийное отношение, мудрость, умение брать ответственность за свои слова и поступки, психологическая зрелость, склонность к компромиссу, честность, добросердечие», — сказал в беседе с RT Деулин.
Психолог Анастасия Екушевская заявила, что основным и самым главным признаком того, что ребёнку не подходит школа, является его сильное нежелание ходить на учёбу. Кроме того, признаками неподходящего учебного заведения могут быть ночные кошмары ребёнка и его плохой сон. Стоит задуматься о смене школы и при радикальном изменении поведения и эмоционального состояния ребёнка.
Мелисса Тимофеева