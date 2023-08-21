Перед подмосковными школами к 1 сентября установят более 240 светофоров

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«В этом году к 1 сентября мы реализуем на 20% больше работ, чем в предыдущие два года. Готовим также автобусы. У нас 878 школьных маршрутов», – сказал Гержик на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.На этих линиях будет работать 4,3 тыс автобусов. Их проверят на техническое состояние, протестируют работу кондиционеров и печек, проведут химчистку салонов. Для недопущения срывов рейсов в регионе создан резерв из 490 автобусов.
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