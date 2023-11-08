Перед попыткой встречи с Коцом задержанный Гутаров подыскивал пистолет

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Перед тем, как предпринять попытку встретиться с известным журналистом Александром Коцом, задержанный 28-летний Леонид Гутаров подбирал себе пистолет. На прошлой неделе его видели в оружейном магазине, где он тщательно знакомился с ассортиментом.
Напомним, ранее Гутаров приехал к квартире, где проживают Александр Коц и его жена. Он угрожал супруге журналиста, требуя организовать ему встречу с военкором. После этого женщина обратилась в полицию.
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