Перекупщики заработали на перепродаже iPhone 15 миллионы долларов

В этот день отоларингологи отмечают свой профессиональный праздник, поклонники группы «Чайф» празднуют День рождения коллектива, а работники сферы здравоохранения проводят акции, посвященные работе одного из главных органов человека – сердца. Редакция «Радио 1» расскажет, какие еще торжества пришлись на этот день и какие традиции существуют.