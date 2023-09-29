Перекупщики заработали на перепродаже iPhone 15 миллионы долларов

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Специалисты в области безопасности выявили ботов, созданных для приобретения iPhone и запущенных перекупщиками. Эту информацию сообщает издание 9to5Mac.
Согласно данным экспертов компании Kasada, после выпуска новых смартфонов Apple на рынок появились активные перекупщики. Они использовали автоматизированные программы, чтобы первыми приобрести новые устройства и затем перепродать их. По оценкам специалистов Kasada, это позволило заинтересованным лицам заработать «миллионы долларов».
Согласно отчету компании, специальный бот позволял зарезервировать различные модели iPhone 15 сразу после открытия предзаказов на веб-сайте Apple. Для обхода механизмов защиты перекупщики оформляли заказы от имени разных лиц. Затем они забирали смартфоны из магазина и практически мгновенно перепродавали их с наценкой. Это частично помешало успешному запуску продаж флагманских устройств Apple.
Эксперты Kasada оценили, что в наилучших случаях один бот мог оформить 2500 заявок на приобретение устройств Apple за день. При предполагаемой прибыли в 300 долларов с каждого перепроданного аппарата перекупщики могли заработать до 750 тысяч долларов. Отчет заключает, что обычный человек бессилен перед таким ботом, поскольку последний способен завершить процесс покупки за 0,2 секунды или даже быстрее.
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Согласно отчету компании, специальный бот позволял зарезервировать различные модели iPhone 15 сразу после открытия предзаказов на веб-сайте Apple. Для обхода механизмов защиты перекупщики оформляли заказы от имени разных лиц. Затем они забирали смартфоны из магазина и практически мгновенно перепродавали их с наценкой. Это частично помешало успешному запуску продаж флагманских устройств Apple.
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