Перелётные птицы начали массово покидать подмосковные леса

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Пернатые начали собираться на юг в конце августа, но ещё не все виды перелётных птиц покинули родные леса. По прогнозам учёных, отлёт завершится к началу ноября.
Отлёт пернатых связан не с холодами – их они не боятся, а с дефицитом пищи. Насекомых и кормовых растений в осенний период становится меньше, что и заставляет птиц перебираться в тёплые края.
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