Перелётные птицы покидают леса Московской области

Фото: Комлесхоз МО / Светлана Медведева
«Первыми в тёплые края отправились насекомоядные птицы – стрижи и ласточки. За ними Подмосковье покинули кукушка обыкновенная, речная крачка, соловьи, славки и камышёвки. А в сентябре настал черёд мухоловок и некоторых видов куликов. Сейчас наблюдается массовый отлёт скворцов, чибисов и канюков», – рассказал председатель Комлесхоза региона Олег Баженов.В ведомстве пояснили, что главная причина того, что птиц тянет к перемене мест, – не холод, а дефицит пищи. Зимой в лесах нет насекомых и ягод, которые входят в рацион пернатых.
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