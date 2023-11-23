Перемолотые кости и патогенные бактерии: из чего сделаны пельмени на российских прилавках

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Роскачество обнаружило опасные патогены в пельменях популярных торговых марок. Редакция «Радио 1» расскажет, какая продукция оказалась заражена, как уберечься от опасного продукта, и чем грозит попадание в организм сальмонеллы.
Роскачество обнаружило патогенные бактерии в пельменях
Специалисты Роскачества проверили проверку продаваемых в России пельменей. Эксперты изучили состав продукции 20 популярных марок. В результате исследования оказалось, что в продукции «Вкусвилл» и «Горячая штучка» содержится сальмонелла. Кроме того, аналогичный патоген, кишечная палочка и бактерии листерии были выявлены в пельменях торговых марок «Стародворье», «Мясной дворик» и Тураково.
Чем опасна сальмонелла, листерия и кишечная палочка
Кишечная палочка может спровоцировать ряд серьезных заболеваний, одним из которых является поражение почек. При попадании в организм, бактерия вызывает дискомфорт в желудке и диарею. При несвоевременном лечении или протекании болезни бессимптомно, может развиться синдром, парализующий кровеносные сосуды. Осложнение чревато разрушением кровяных клеток.
Такой патоген как листерия, может привести к развитию менингита. Болезнь начинается с сильных головных болей, высокой температуры, затем у человека наблюдается болезненность и излишняя напряженность шейных мышц.
Бактерии сальмонелла провоцирует развитие тяжелой инфекции. Сальмонеллез проявляет себя на следующие сутки после того, как человек был инфицирован. Симптомы заболевания длятся около недели, затем наступает выздоровление или интоксикация. В некоторых случаях человеку необходима экстренная госпитализация.
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Основными симптомами заболевания является рвота, диарея, боли в области живота и высокая температура.
В каких марках пельменей нет патогенов
Согласно исследованиям Роскачества, опасные вещества не найдены в пельменях торговых марок: «Атяшево», «Ашан», «Большая кастрюля», «Гранд меню», «Мясновъ», «Цезарь», «Чернышихинские пельмени», «Сергиев канон», «Мираторг».
Почему пельмени оказались заражены
Председатель «Общественной потребительской инициативы», зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов заявил, что нарушения в сфере мясной продукции увеличились из-за введения моратория на проверку бизнеса.
По словам эксперта, по сравнению с прошлым годом, случаи фальсификации пищевой продукции увеличились в четыре раза. Он также подчеркнул, что при выявлении опасных патогенов, производитель продолжает свою деятельность.
Павлов пояснил, что контролирующие органы лишь выносят производителю предупреждение. О том, что делать, если отравление связано с конкретным продуктом и куда обращаться, читайте в материале «Радио 1».
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