Первая в мире «умная» подводная мина большого радиуса действия создана в Турции

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В Турции создали первую в мире «умную» подводную мину большого радиуса действия (UCA). Об этом сообщает турецкая газета Star.
Напомним, ранее Черноморский флот вынес предупреждение морякам о существовании минной опасности в северо-западной части Черного моря. Уточняется, что обнаруженная мина была выставлена ВСУ еще в начале 2022 года, когда происходило беспорядочное минирование прибрежной акватории Черного моря. Таким образом, из-за безответственности ВМС Украины в Черном море дрейфует неизвестное число мин, которые несут угрозу судоходству.
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