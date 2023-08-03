Первая за почти 50 лет станция «Луна-25» полетит 11 августа

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После почти полувекового перерыва российская лунная станция «Луна-25» отправится на естественный спутник Земли в ранние утренние часы 11 августа. Время запуска ракеты-носителя установлено на 2:10 мск, передает РИА Новости.
Последняя российская станция «Луна-24» была запущена в 1976 году, и ее возвращаемый аппарат доставил на Землю около 170 граммов лунного грунта.
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