Радио1
Главная / Новости / Общество/ Первая за почти 50 лет станция «Луна-25» полетит 11 августа

Первая за почти 50 лет станция «Луна-25» полетит 11 августа

Первая за почти 50 лет станция «Луна-25» полетит рано утром 11 августа
03 августа 2023, 03:55

Фото: iStock/dima_zel

После почти полувекового перерыва российская лунная станция «Луна-25» отправится на естественный спутник Земли в ранние утренние часы 11 августа. Время запуска ракеты-носителя установлено на 2:10 мск, передает РИА Новости.
Выбранный основной день запуска — 11 августа, когда ракета «Союз-2.1б» с ускорительным блоком «Фрегат» и автоматической станцией будет запущена с космодрома Восточный в 2:10:57 мск. Запасное время запуска намечено на 2:35 мск 12 августа.

Последняя российская станция «Луна-24» была запущена в 1976 году, и ее возвращаемый аппарат доставил на Землю около 170 граммов лунного грунта.


У «Луны-25» нет возвращаемого аппарата. Она должна стать первой станцией в истории, которая совершит посадку на Южном полюсе Луны (в районе параллели 70 градусов южной широты). Основными целями миссии будут тестирование технологий мягкой посадки, изучение внутренней структуры Луны и поиск ресурсов, включая воду.

Читайте также:

Эксперт рассказал, когда Китай сравняется с США в космосе

Космонавт Рязанский заявил о готовности человечества к полёту на Марс

Россия пришла на помощь NASA после потери связи с МКС
#сша
#станция
#эксперт
#помощь
#луна
#мкс
#тестирование
#китай
#ракета
#аппарат
Читайте нас в
Эксперт рассказал, когда Китай сравняется с США в космосе
Эксперт Зеленый: Китай к концу 2030-х годов может сравняться с США в космосе
03 августа 2023, 02:57

Фото: iStock/Ales_Utovko

Китай к концу следующего десятилетия может значительно усилить свое присутствие в космосе, догнав по этому показателю США, предположил в беседе с РИА Новости научный руководитель Института космических исследований, академик Лев Зеленый.
«Возможно, к середине или концу 2030-х Китай значительно увеличит свое влияние в космосе, став ключевым или по крайней мере, сравнимым с США игроком», — предполагает ученый.
Зеленый пояснил, что в гонке за космическое преимущество невозможно выделить одного лидера, поскольку этот сектор представляет собой множество взаимосвязанных направлений. Если страна лидирует в одной области, она может отстать в другой. Эксперт привел в пример космическую гонку второй половины XX века, когда астронавты США высадились на Луну, а советский космический аппарат привез образцы лунного грунта.

Читайте также:

Космонавт Рязанский заявил о готовности человечества к полёту на Марс

Россия пришла на помощь NASA после потери связи с МКС

В ЮАР заработал российский комплекс мониторинга космического мусора
#сша
#учёный
#эксперт
#помощь
#комплекс
#китай
#космонавт
#аппарат
#юар
Читайте нас в
США сохраняют посольство в Нигере и хотят прислать нового посла
Госдеп: США сохраняют посольство в Нигере и хотят скоро прислать нового посла
03 августа 2023, 02:11

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Госдепартамент США заявил о сохранении своего посольства в Нигере, несмотря на эвакуацию некоторых его сотрудников, и подчеркнул продолжение дипломатического диалога с африканским государством, передает РИА Новости. Кроме того, в ведомстве выразили ожидание скорого прибытия нового американского посла в страну.
После домашнего ареста президента Нигера Мохамеда Базума госдепартамент дал указание о выезде из страны не основного состава дипломатического представительства в столице Ниамее, включая семьи дипломатов.

«Американское посольство продолжает работу, ограниченно предоставляя экстренные услуги гражданам США... Мы продолжаем поддерживать дипломатические контакты на высочайших уровнях», — указывается в пресс-релизе.
Госдепартамент также выразил надежду на скорое прибытие в Ниамей Кэтлин Фитцгиббон, которую Сенат США недавно утвердил на пост нового американского посла в Нигере.

Читайте также:

Всемирный банк перестал выделять средства Нигеру, кроме частного сектора

МИД РФ призвал наладить диалог между сторонами конфликта в Нигере

Глава МИД Италии исключил военное вмешательство Запада в Нигере
#сша
#банк
#мид
#пост
#семьи
#страны
#услуги
#посольство
#рф
Читайте нас в
Роскомнадзор проверит Apple на безопасный доступ к российским сервисам
Роскомнадзор проверит гаджеты для обеспечения безопасного доступа к российским сервисам
03 августа 2023, 01:01

Фото: iStock/stnazkul

Центр мониторинга и управления сетью общего пользования (ЦМУ ССОП), работающий под эгидой Роскомнадзора, занимается исследованием оборудования Apple и других зарубежных компаний, с целью обеспечения надежного доступа к российским цифровым услугам, сообщили из пресс-службы Роскомнадзора агентству РИА Новости.
«ЦМУ ССОП ГРЧЦ проводит анализ работы протоколов и устройств, чтобы гарантировать стабильный и безопасный доступ к российским цифровым сервисам», — отмечается в заявлении.
В Роскомнадзоре подчеркнули, что в настоящее время большинство сетевых протоколов, применяемых интернет-сервисами, представляют собой зарубежные разработки.

«В основу интернет-сервисов цифровой экономики нашей страны должны быть положены базовые сетевые протоколы и соответствующие программные библиотеки, обеспечивающие надежность, стабильность и безопасность как данных и информации, так и сервисов в целом», — уточнили в ведомстве.
Читайте также:

Роскомнадзор опроверг информацию о запрете продаж техники Apple

В Китае детям запретят пользоваться смартфоном и интернетом более 2 часов в день

Хинштейн рассказал о запрете на технику Apple для граждан России
#интернет
#безопасность
#библиотеки
#разработки
#страны
#роскомнадзор
Читайте нас в
Минздрав опроверг данные о том, что некоторые виды помощи станут платными
Минздрав опроверг сообщения о введении оплаты за некоторые виды медпомощи в России
03 августа 2023, 00:43

Фото: iStock/David Gyung

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов опроверг информацию о планируемом введении платы за некоторые виды медицинских услуг в стране.
«Сообщения о том, что медицинская помощь может стать платной, не отражают реальность и представляют собой не более чем некомпетентное толкование нормативного акта, которое было распространено некоторыми СМИ», — цитирует Кузнецова РИА Новости.
Он подчеркнул, что все виды медицинских услуг, включая экстренную, неотложную и плановую помощь, как в стационаре, так и на амбулаторной основе, а также лекарственное обеспечение в стационарных условиях, будут продолжать предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий.

Кузнецов усилил свое заявление, подтвердив, что все необходимые медицинские услуги продолжат предоставляться бесплатно гражданам России в соответствии с полисом ОМС.

Читайте также:

В Кабардино-Балкарии подтверждён случай заражения лихорадкой Западного Нила

Королёвские врачи извлекли из пищевода малыша искусственный камень

Подмосковные врачи спасли подростка, сломавшего ногу после неудачного прыжка с тарзанки
#врачи
#помощь
#омс
#сми
#услуги
#заявление
#новости
Читайте нас в
В Мытищах провели рейд по выявлению нелегальных перевозчиков мусора
02 августа 2023, 22:39

Фото: администрация г. о. Мытищи

Рейд по выявлению нарушителей перевозки мусора прошёл у деревни Коргашино. Были проверены водители нескольких грузовиков, сообщается на сайте администрации городского округа Мытищи.
Уже в первые полчаса у водителя одного из большегрузов не оказалось талона на право перевозки твёрдых бытовых отходов. Объяснить его отсутствие мужчина не смог. На него составлен протокол об административном правонарушении.  Сотрудники Управления экологии и природопользования администрации муниципалитета проводят регулярные рейды совместно с экипажами ДПС уже второй год подряд по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
 
Наказать могут за отсутствие талона на перевозку мусора или договора на размещение отходов на перерабатывающих предприятиях. Такие нарушители обычно выгружают твёрдых бытовые или строительные отходы вдоль дорог или в лесу, из-за чего образуются стихийные свалки. 

В январе были увеличены штрафы за сброс мусора в неустановленных местах. Штраф для граждан составляет от 10 тыс до 15 тыс рублей, а если мусор выбросили из грузовика – от 40 тыс до 50 тыс рублей.

Читайте также: 

В Шатуре вывезли четыре самосвала старых шин, «украшавших» дворы

В Химках открылся первый пункт раздельного сбора отходов

В Подмосковье получили вторую жизнь 10 млн тонн вторсырья

 

#экология
#мусор
#отходы
#мытищи
#раздельный сбор мусора
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Роскомнадзор опроверг информацию о запрете продаж техники Apple
Роскомнадзор опроверг информацию о возможном запрете продаж техники Apple в России
02 августа 2023, 22:24

Фото: iStock/stnazkul

Роскомнадзор опроверг информацию о возможном запрете продаж техники Apple в России, сообщили в пресс-службе ведомства в интервью «ТАСС».
«Нет», - ответили в Роскомнадзоре на вопрос журналиста о возможности запрета продаж «яблочных» гаджетов.

Ранее депутат Государственной думы Хинштейн заявил, что простым гражданам России не планируют запрещать использовать технику Apple.

При этом, депутат уточнил, что Роскомнадзор проверит защищенность «яблочной» техники от иностранной слежки. По его словам, никто не может гарантировать, что персональные данные пользователей Apple полностью сохранны.

Читайте также:

Кабмин России утвердил перечень программ для обязательной предустановки на 2024 год

Матвиенко призвала госслужащих не использовать iPhone в служебных целях

Госдума поддержала запрет на регистрацию в интернете с иностранной почтой
#роскомнадзор
#техника
#гаджеты
Читайте нас в
Африканской чумы свиней в Подмосковье не обнаружили
02 августа 2023, 22:21

Фото: Минэкологии МО

В Подмосковье с начала года провел уже более 1 тыс рейдов по проверке естественной среды обитания диких животных, чтобы не допустить распространения африканской чумы свиней. Одна из целей – обнаружение падших кабанов, которые могли стать жертвами этого вируса, сообщили в пресс-службе подмосковного Минэкологии.
«В июле направили на лабораторный анализ 24 пробы от кабанов, добытых охотниками, а с начала года – 467 проб. Ни в одном случае вируса АЧС обнаружено не было», – рассказали в пресс-службе. 
Министерство уделяет большое внимание профилактике таких особо опасных болезней животных, как АЧС. Поэтому Подмосковье традиционно входит в число благополучных регионов.
 
По данным Россельхознадзора, в России зарегистрировано 25 активных вспышек АЧС, в том числе в Тверской, Владимирской и Ивановской областях.

Читайте также: 

В Подмосковье нейросеть научили точно определять бездомных собак

В Приморье начал расселяться новый для России вид водяных оленей с клыками

Минприроды Карелии призвало дачников вовремя собирать урожай, чтобы не привлекать медведей
 

#минэкологии мо
#охота
#животные
#подмосковье
#московская область
#болезни
Читайте нас в
В США учёные обнаружили неизвестных подземных многоножек без глаз и с 486 лапками
02 августа 2023, 22:17

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Исследователи обнаружили под землей в Южной Калифорнии ранее неизвестный вид подземных многоножек.
Associated Press пишет, что членистоногое было обнаружено в начале туристического маршрута, рядом с шоссе и придорожной кофейней.
 
Новый вид получил название лос-анджелесская нитяная многоножка или Illacme soca. Группа ученых из Университета Беркли, Политехнического университета Вирджинии и Университета Западной Вирджинии написали статью об этом в журнале ZooKeys.
 
Многоножка в длину не больше скрепки для бумаг, а толщину можно сравнить с графитовым стержнем для карандаша. Многоножка обладает 486 лапками. Её прозрачное тело напоминает щупальцы медузы.
 
Такие многоножки живут примерно в 10 см под поверхностью земли. Вместо глаз у них особые антенны, которые похожи на рога. Нитяные многоножки выделяют необычный по химическому составу секрет.
 
Также в Калифорнии в 1926 году была обнаружена многоножка Illacme plenipes, которая обладает 750 конечностями.

Читайте также:

Авиаэксперт Герасимов: Лучшее средство отпугивания птиц в аэропортах – соколиная служба

Гольфстрим может прекратить существование в 2025 году

Европу ожидает новый ледниковый период из-за глобального потепления



#сша
#наука
#ученые
Читайте нас в
Минтранс Подмосковья напомнил правила безопасности на железнодорожных платформах
02 августа 2023, 22:01

Фото: Минтранс МО

Ждать поезд на платформе нужно, спокойно стоя перед ограничительной линией. Об этом заявили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Там напомнили главные правила безопасности на железной дороге.
«Подходить к поезду разрешается только после его окончательной остановки и открытия дверей. Также нельзя бегать по платформе и прыгать с неё на пути», – подчеркнули в министерстве. 
Там добавили, что переходить пути можно только в установленных местах, на разрешенный сигнал светофора. При этом следует снять капюшон и наушники.
 
В Минтрансе вновь попросили всех жителей и гостей Подмосковья быть внимательными и соблюдать все правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре.
 
Читайте также:

Депутат Жигарев предложил поднять штраф за переход путей в неположенном месте ещё на 500 рублей

Штраф за переход железной дороги в неположенном месте повысили по инициативе Мособлдумы

Жителям Рузы напомнили о правилах безопасности на железной дороге

#железнодорожный
#железная дорога
#безопасность
#платформа
#минтранс мо
#транспорт
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников