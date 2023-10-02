Первые 70 семей дольщиков подольского ЖК «Шепчинки» получили ключи от квартир

Фото: Минжилполитики МО
Дольщики ЖК «Шепчинки» на улице Ватутина в городском округе Подольск начали получать ключи от долгожданных квартир. Новосёлами станут 70 семей. Об этом сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области, которое ввело многоквартирный дом в эксплуатацию.
В 2021 году Фонд развития территорий решил завершить строительство двух домов ЖК «Шепчинки» на улицах Пионерской и Ватутина. Права на дострой были переданы Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.
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Лора Луганская