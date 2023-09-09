Первые победители акции #ВыбираемВместе2023 могут активировать выигрышные баллы

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Для тех, кто участвует в выборах мэра Москвы и 13 депутатов муниципальных образований ТиНАО (Троицкого и Новомосковского административных округов) проводится акция #ВыбираемВместе2023 в рамках реализации программы «Миллион призов».
Активировать выигрышный код можно на сайте акции #ВыбираемВместе2023. Победители получают одну, три или пять тысяч баллов. Далее их можно обменять на покупки в магазинах, ресторанах или кафе, использовать для посещения театра, концерта или кино, а также отдать на благотворительные нужды. По инициативе партнеров программы, те москвичи, которые впервые участвуют в онлайн-голосовании, гарантированно получат тысячу баллов.
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