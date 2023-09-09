Первые победители акции #ВыбираемВместе2023 могут активировать выигрышные баллы

На второй день голосования, 9 сентября, по состоянию на 15.00 в Подмосковье проголосовали 1 миллион 857 тысяч 609 человек на участках, при этом еще 348 тысяч 661 избиратель сделал свой выбор онлайн. Об этом рассказал председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.