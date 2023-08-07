Первый дом для переселенцев из ветхого жилья в Дубне введут в 2026 году

Фото: Telegram-канал Максима Тихомирова
«Мы готовим документы и отправляем их на Градостроительный совет. Первый дом для переселения будет построен на улице Вокзальной и введён в эксплуатацию ориентировочно в 2026 году. Процесс уже запущен, определяется инвестор», – написал Тихомиров в своём Telegram-канале.Далее, по его словам, новостройки будут возводить на пересечении улиц Вернова и Станционной, а также на участках, где сейчас находятся предназначенные под снос ветхие дома. Жильцы задали много вопросов об обслуживании старых домов на период строительства. Сейчас они заброшены, так как экономически не интересны управляющим компаниям.
«Но люди страдать не должны. Мы приняли сложное решение – заберём управление этими домами в нашу муниципальную управляющую компанию», – отметил Тихомиров.Врип главы Дубны и жители договорились собираться каждый месяц и обсуждать насущные вопросы.
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