Первый дом для переселенцев из ветхого жилья в Дубне введут в 2026 году

В период с 31 июля по 6 августа в парках и лесопарках Подмосковья отдохнули свыше 1,8 млн человек.

«В жаркую погоду так и хочется на природу, в лес или парк, поэтому посещаемость наших парков на прошедшей неделе была рекордной. Там побывали свыше 1,8 млн человек, что на 349 тысяч больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. В парки и лесопарки приходит больше людей еще и потому, что условия для отдыха там с каждым годом становятся лучше», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Лидером по посещаемости стал парк Пехорка в Балашихе, который посетили более 94 тысячи жителей и гостей Подмосковья, следом идет химкинский парк Толстого — 57 тысяч посещений, далее «Сестрорецкий» парк городского округа Клин, где побывали почти 48 тысяч человек и другие.



В эти выходные посетителям парков раздавали питьевую воду из-за жаркой погоды. В эти два дня было роздано более 2 тысяч бутылок воды.

Также, в эти выходные погода располагала к посещению пляжей. На пляжах региона в субботу и воскресенье побывали порядка 60 тысяч человек. Самым посещаемым пляжем стал Солнечногорский пляж озера Сенеж, который посетили 8,6 тысяч человек, далее по посещаемости идёт Лыткарино, пляж Волкуша — 7,8 тысяч человек, а в Долгопрудном на пляже Мысово отдохнули 5,4 тысяч человек