Первый этап благоустройства Химкинского лесопарка выполнен на 50%.

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Работы в рамках первого этапа благоустройства Химкинского лесопарка завершены на половину. Уже установлены: большая игровая зона и тропинки внутри парка.
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с министром благоустройства Московской области Михаилом Хайкиным проверили ход работ по благоустройству лесопарка.
Специалисты уже обновили в парке систему освещения, оборудовали настил для подхода к воде, занимаются расчисткой парка от аварийных деревьев и другое.
В парке установят современную систему видеонаблюдения для обеспечения безопасности гостей парка, расчистят водоём, проведут работы по восстановлению моста, обустроят площадки для выгула животных, установят новые лавочки, парковки для велосипедов и многое другое.
Завершение работ намечается на весну следующего года.
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«В этом году при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева мы приступили к благоустройству Химкинского лесопарка площадью 132 гектара. Площадь работ в рамках первого этапа - почти 50 гектаров», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.
В парке установят современную систему видеонаблюдения для обеспечения безопасности гостей парка, расчистят водоём, проведут работы по восстановлению моста, обустроят площадки для выгула животных, установят новые лавочки, парковки для велосипедов и многое другое.
Завершение работ намечается на весну следующего года.
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Алиса Сергиенко