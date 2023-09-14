Первый президент Молдавии Мирча Снегур скончался на 83-м году жизни

Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской
Первый президент Молдавии Мирча Снегур скончался после продолжительной болезни\\\. Ему было 82 года\\\. Об этом сообщил бывший вице-премьер-министр республики Константин Тампиза\\\.
«Печально, братья, грустно... 13 сентября в 23.30 от неизлечимой болезни скончался Президент Республики Молдова Мирча Снегур», - написал Тампиза в своей соцсети.Мирча Снегур стал первым президентом республики Молдова. Он занимал этот пост с 1990 по 1997 год.
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