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Первый президент Молдавии Мирча Снегур скончался на 83-м году жизни

14 сентября 2023, 08:25
Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской

Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской

Первый президент Молдавии Мирча Снегур скончался после продолжительной болезни\\\. Ему было 82 года\\\. Об этом сообщил бывший вице-премьер-министр республики Константин Тампиза\\\.

«Печально, братья, грустно... 13 сентября в 23.30 от неизлечимой болезни скончался Президент Республики Молдова Мирча Снегур», - написал Тампиза в своей соцсети.
Мирча Снегур стал первым президентом республики Молдова. Он занимал этот пост с 1990 по 1997 год.


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#болезни
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В РФ разрешили клинические исследования обновленной вакцины «Спутник V»
14 сентября 2023, 03:49

Фото: iStock/SeventyFour

Минздрав РФ разрешил клинические исследования вакцины против COVID-19 «Спутник V» с измененным составом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российский реестр разрешенных клинических исследований.
Уточняется, что цель исследования - оценка безопасности, иммуногенности и реактогенности векторной вакцины у взрослых для профилактики коронавируса с измененным антигенным профилем.

Предварительно, они завершатся в декабре 2024 года. В исследовании будут участвовать более ста добровольцев.

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#вакцины
#коронавирус
#россия
#минздрав
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Украинский политолог Дацюк заявил, что в стране может начаться гражданская война
14 сентября 2023, 01:20

Украинский политолог Сергей Дацюк заявил, что по завершению украинского конфликта с Россией в стране может начаться гражданская война. По его мнению, именно определенные политические силы закладывают противостояния внутри государства.
«Оно вот так и устроено, что у нас не только РФ враги, но и еще большая часть украинцев тоже враги. Тогда Украина обречена. Независимо от того, выгодно это или невыгодно. В ситуации победы мир на Украине не наступает, потому что разворачивается гражданская война», — сказал Дацюк на Youtube-канале «Александр ШЕЛЕСТ».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#киев
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14 сентября: какой сегодня праздник в России и мире
14 сентября 2023, 00:03

Фото: iStock/Gam198

Окунуться в атмосферу осени, прислушаться к шороху осенних листьев и поделиться школьными фотографиями - это то, что точно нужно сделать 14 сентября. Какие еще праздники отмечают в этот день и какие приметы стоит соблюдать, расскажет редакция «Радио 1».

Новолетие (Церковный Новый год)

В этот день отмечается праздник, посвященный Новому году по церковному календарю. До прихода на Русь христианства, Новый год праздновался весной. У церковного праздника есть ее одно название – Семин день.
В этот праздник верующие вспоминают Симеона Столпника, архимандрита из Сирии. Однажды, юноша пришел в храм и услышал чудесное пение, после чего принял решение присоединиться к христианству. Вскоре, решив стать монахом, Симеон покинул родной дом и отправился в пустыню, чтобы побыть в одиночестве. В пустыне он соорудил столб, на котором разместился и не знал ни сна, ни отдыха. Симеон неустанно молился Богу и лишил себя мирских радостей, а также отказался от пищи. Так, монах дожил до глубокой старости и скончался во время молитвы в возрасте 100 лет. Считается, что в этот день нужно отпустить все обиды и плохие мысли. Также важно не выбрасывать в Семин день еду. По возможности, остатки пищи следует отдать птицам или животным. 

Праздник междусобойщиков

Этот праздник отмечают люди с хорошим чувством юмора, любящие компании и вечеринки. Отметить праздник следует в кругу друзей и в неформальной обстановке. Отмечается, что такие торжества стали очень популярны в последнее время. Преимущественно, они проводятся в узком кругу близких друзей, где точно не могут оказаться лишние люди.

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День слушания шорохов


Этот день считается самым символичным праздником осени. Торжество нацелено на то, чтобы напомнить людям о важности звуков. Все привыкли получать визуальные образы через телевизор, компьютер и смартфоны, совсем не обращаясь к восприятию этого мира через органы слуха. День слушания шорохов нужен для того, чтобы отвести глаза от экранов и мониторов и прислушаться к шуршанию осенних листьев под ногами и пению птиц.  


День школьных фотографий

 
Этот праздник учредила фотокомпания Lifetouch в 2019 году. В этот день принято вспоминать школьные годы, пересматривать фотоальбомы и отправлять памятные снимки своим одноклассникам. В связи с развитием социальных сетей, это можно сделать в Интернете. Не забудьте поделится забавными снимками, которые напомнят о школьных годах.


 День Шнобелевской премии


День самой смешной награды в мире отмечается 14 сентября. Премия вручается за открытия, которые сначала заставляют смеяться, а потом задуматься. Инициатором создания премии стал редактор американского журнала Марк Абрахамс. Введением наград за шуточные открытия, автор премии намеревался привлечь внимание науке, медицине и технологиям, а также подстегнуть интерес людей к открытиям в этих сферах. Праздник отмечается с 1991 года, а вручение премий за смешные открытия ежегодно вручается в Гарвардском университете.
 
Именины отмечают: Марфа, Наталия, Семен, Татиана.

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#премия
#праздник
#награды
#компании
#общество
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Патриарх Кирилл призвал защищать Отечество, как это делал Александр Невский
Life: Патриарх Кирилл призвал защищать Отечество, как это делал Александр Невский
13 сентября 2023, 23:31

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к православным с призывом защищать Родину, как это много веков назад делали князь Александр Невский и император Пётр Первый. Патриарх заявил об этом после молебна на площади Александра Невского в Санкт-Петербурге, пишет Life.ru.
«Храните веру православную, в ней наше спасение, в ней спасение России. Храните Отечество наше, оберегайте его, а когда наступает необходимый час силой защищать его, идите на эту защиту, как шёл Александр Невский, как шёл в том числе и государь император Пётр Великий, и многие другие выдающиеся деятели России», — цитирует издание слова священнослужителя.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что нужно любить Отечество, ограждать его от врагов, и созидать благополучную жизнь для нынешнего и будущих поколений.

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#патриарх кирилл
#спасение
#россия
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В России могут заблокировать WhatsApp
Горелкин: позицию по работе WhatsApp в РФ могут пересмотреть из-за расширения его функций
13 сентября 2023, 22:19

Фото: iStock/Pinkypills

Официальная позиция по работе на территории РФ мессенджера WhatsApp может быть пересмотрена после введения новых функций распространения информации, об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
«Если продукт экстремистской компании Meta* начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена», - прокомментировал ситуацию Горелкин. 

Ранее Горелкин выступил против государственного запрета видеоигр. Он заявил, что запрет не приведёт к ожидаемым результатам. Необходимо действовать другим путём, а именно разработать систему возрастного рейтинга предоставляемой игровой продукции.

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#госдума
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«Своих не бросаем»: Денисов рассказал, что будет с его котом, оставшимся в Молдавии
Депортированный из Молдавии Денисов будет эвакуировать своего кота
13 сентября 2023, 20:49

Фото: iStock/Marina Troynich

Депортированный из Молдавии руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов, которому запретили въезжать в страну в течение 10 лет, планирует эвакуировать из Кишинёва своего кота. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Ранее Денисов рассказывал, что ворвавшиеся к нему в квартиру в Кишинёве сотрудники миграционной службы не дали возможности собрать вещи, поэтому российскому журналисту пришлось оставить домашнее животное во «враждебной» Молдавии.

«Мы своих не бросаем. Будет разработана операция по его эвакуации», – сообщил Денисов сразу по прилёте в Москву.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон осудил депортацию Денисова из страны, а также запрет на въезд в неё на ближайшие 10 лет. Он назвал антироссийскую политику нынешнего президента Майи Санду разрушительной в первую очередь для местных жителей. К тому же, он указал, что согласно опросам, большинство молдаван желают сохранить дружественные отношения их страны с Россией. 

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#молдова
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#россия
#животное
#кот
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Россиянам рассказали, стоит ли ожидать новую волну мобилизации
Вице-губернатор Санкт-Петербурга: нет предпосылок для проведения мобилизации
13 сентября 2023, 19:34

Фото: iStock/nantonov

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил, что в настоящий момент нет предпосылок для проведения мобилизации. Об этом он сообщил в беседе с изданием «Фонтанка».
Он уточнил, что у Минобороны достаточно резервов, поэтому нет необходимости в мобилизации.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что во время частичной мобилизации было призвано 300 тысяч человек. По контракту за последние полгода в зону СВО отправилось 270 тысяч человек. Ежедневно в военкоматы приходят одна-полторы тысячи человек.

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#мобилизация
#россия
#сво
#минобороны рф
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В Госдуму внесён новый законопроект о поддержке семей с детьми
Депутат Останина призвала выплачивать пособия детям до 18 лет
13 сентября 2023, 19:15

Фото: iStock/AnnaZhuk

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина внесла в ГД законопроект о выплатах нуждающимся семьям пособий до достижения их детей возраста 18 лет.
В настоящее время пособия выплачиваются семьям, в которых воспитывается ребёнок в возрасте младше 17 лет. По словам Останиной, необходимо внести в законодательство изменение, которое позволит выплачивать пособия и 17-летним подросткам. 

Кроме того, нынешние правила противоречат Федеральному закону «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», где отмечено, что ребёнком считается человек, не достигший 18-летнего возраста, то есть, совершеннолетия. Поэтому выплата пособий до 17 лет обделяет ещё являющихся детьми граждан. 

Уточняется, что принятие данного законопроекта позволит завершить создание единой системы социальной поддержки семей с детьми, начиная от ранних сроков беременности и заканчивая совершеннолетием ребёнка.

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#пособия
#семья
#дети
#выплаты
#госдума
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В России проводится акция «Для чего я помню третье сентября»
13 сентября 2023, 18:52

Фото: istockphoto/Zeferli

Каждый год в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом, приуроченный к трагическим событиям 1-3 сентября 2004 года в Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости теракта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети. В этом году с 3 по 10 сентября в стране проводится Всероссийская акция «Для чего я помню третье сентября».
Организатором акции выступает Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке ФСБ России, МВД России, Минобрнауки России, министерства просвещения России, Следственного комитета Российской Федерации. В рамках Всероссийской акции «Для чего я помню третье сентября» будет также проведен Всероссийский конкурс с одноименным названием. Целью конкурса является привлечение внимания широких слоев молодежи к проблеме терроризма и экстремизма, противостоянию идеологии насилия, вовлечение молодых людей в деятельность по формированию позитивных установок, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и противостояние идеям сепаратизма.

Заявки для участия в конкурсе принимаются с 3 по 17 сентября. Участники акции будут размещать в социальной сети «ВКонтакте» посты, сторис, короткие видеоролики, демонстрирующие мнение автора о том, почему необходимо помнить трагические события в Беслане и противостоять распространению идей терроризма, поддерживать дружеские отношения между народами России. Свои материалы авторы должны будут сопроводить хештегами #Япомню3сентября, #БудущееБЕЗтерроризма2023. По итогам акции конкурсная комиссия определит трех победителей и семь призеров конкурса, которым будут вручены ценные призы и подарки.

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