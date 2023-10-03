Первый проект реновации в подмосковных Мытищах завершат в 2026 году.

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Региональное министерство жилищной политики выдало разрешение на строительство многоквартирного дома девелоперу проекта Группе «Самолет», сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
24-этажный дом вместит 253 квартиры: от студий до 4-комнатных. Введение в эксплуатацию этого многоквартирного дома полностью завершит первый проект реновации в городском округе Мытищи.
Проектом запланированы балконы разной площади, чтобы подчеркнуть выразительный запоминающийся архитектурный облик здания.
Жилой комплекс «Долина Яузы» строится менее чем в 1 километре от МКАД и в 15 минутах пешком от станции «Перловская».
Читайте также:
В Мытищах построили детсад на 250 мест.
Первый на территории Московской области тематический плейхаб построили в «Мытищи Парке».Оптимизация движения в Мытищах сократила транспортные задержки в три раза.