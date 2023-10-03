Первый проект реновации в подмосковных Мытищах завершат в 2026 году.

В жилом комплексе «Долина Яузы» городского округа Мытищи возведут третий жилой дом, поэтому вместе с его вводом в эксплуатацию в 2026 году будет полностью завершен первый проект реновации в Подмосковье.

Региональное министерство жилищной политики выдало разрешение на строительство многоквартирного дома девелоперу проекта Группе «Самолет», сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

24-этажный дом вместит 253 квартиры: от студий до 4-комнатных. Введение в эксплуатацию этого многоквартирного дома полностью завершит первый проект реновации в городском округе Мытищи.





Проектом запланированы балконы разной площади, чтобы подчеркнуть выразительный запоминающийся архитектурный облик здания.

Жилой комплекс «Долина Яузы» строится менее чем в 1 километре от МКАД и в 15 минутах пешком от станции «Перловская».

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