Первый реактор, построенный за 30 лет в США, запустят в этом году

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Реализация проекта затянулась. Изначально планировалось ввести его в эксплуатацию в 2016 году, а уже в 2017 установить четвёртый. Из-за сдвига сроков последний теперь собираются запустить в 2024 году.
Также уточняется, что работа АЭС в полной мощности позволит питать энергией весь штат Джорджия без вредных выбросов углерода. Кроме того, эта станция станет второй по мощности в США после плотины Гранд-Кули в штате Вашингтон.
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