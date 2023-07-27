Первый участок Мытищинской хорды будет готов к открытию в начале следующего года.

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Введение этого участка хорды позволит сократить путь из Пушкино в Долгопрудный или из Мытищ в Лобню вдвое. На данный момент этот путь занимает порядка одного часа.
«Очень важная дорога, прежде всего, для тех, кто живёт в городском округе Мытищи, Пироговке. Современная трасса позволит соединить Дмитровское и Ярославское шоссе. Надеюсь, что все будет сделано в срок. Я был здесь год назад — вижу прогресс, динамику. Не менее важны подъездные пути. В 2021 году мы приступили к реконструкции Пироговского шоссе на участке от Волковского шоссе до Мытищинской хорды. Поэтому здесь тоже стараемся держать темп, чтобы закончить работы в то же время, как будет сдана Мытищинская хорда», — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.Мытищинская хорда станет дублёром одного из самых интенсивных участков МКАДа на севере.
На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 46%.
«Общая протяжённость трассы — 16 км. Работы ведутся активно, на части дороги уже уложено два слоя асфальта, а к сентябрю уложим и верхний слой. Также установим шумозащитный экран, мачты освещения, сделаем ливнёвки. Расчетный трафик этой дороги после запуска в январе — около 25 тыс. автомобилей в сутки. Здесь очень интенсивное движение, в Мытищах проживает много людей, у них большой запрос на современную дорожную инфраструктуру», — рассказал губернатору Подмосковья заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.Читайте также:
В этом году в Подмосковье отремонтируют 25 региональных дорог.
В Подмосковье отремонтируют участок дороги, связывающий Можайское и Минское шоссе.
150 тыс пользователей «Добродела» участвовали в сборе предложений по ремонту дорог.