Первый в Воскресенске теннисный комплекс из 7 кортов достроят этой осенью

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области прибыли с профилактическим визитом на строительную площадку спортивного теннисного комплекса в селе Федино городского округа Воскресенск.

В ходе профилактического визита специалисты вынесли положительное заключение, строительная готовность объекта составляет 85%, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Специалистам осталось завершит монтажные работы внутренних инженерных систем и заняться благоустройством территории.









Двухэтажный спортивный комплекс площадью 3,6 тысяч кв.м. будет включать 4 закрытых теннисных корта и в перспективе 3 открытых. Там смогут заниматься как профессиональные теннисисты, так и любители.

Застройщиком проекта выступил ООО «Строй Корт».

Сдача объекта планируется на октябрь текущего года.

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