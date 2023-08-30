Первый в Воскресенске теннисный комплекс из 7 кортов достроят этой осенью

Фото: пресс-служба Главного управления
В ходе профилактического визита специалисты вынесли положительное заключение, строительная готовность объекта составляет 85%, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Специалистам осталось завершит монтажные работы внутренних инженерных систем и заняться благоустройством территории.
Двухэтажный спортивный комплекс площадью 3,6 тысяч кв.м. будет включать 4 закрытых теннисных корта и в перспективе 3 открытых. Там смогут заниматься как профессиональные теннисисты, так и любители.
Застройщиком проекта выступил ООО «Строй Корт».
Сдача объекта планируется на октябрь текущего года.
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