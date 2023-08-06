Первый вице-премьер Белоусов заявил, что Россия готова к старту отрасли беспилотных авиационных систем

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Россия готова к старту новой отрасли, которая будет отвечать за создание беспилотных авиационных систем.
Такое заявление 6 августа сделал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на интенсиве «Архипелаг-2023» в Новосибирске. По его мнению, «Архипелаг» показал готовность страны к старту новой отрасли.
По словам первого вице-премьера, отечественные образцы БПЛА сопоставимы с мировым уровнем, а некоторые даже превосходят его. Отметил, что некоторые российские производители двигателей пользуются спросом и за границей. Но, несмотря на это, работа в новой отрасли предстоит большая.
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«У нас есть далеко не всё, но мы можем сделать всё на уровне образцов, на уровне прототипов, демонстраторов. Практически вся линейка, может быть, за исключением отдельных компонентов. А уже если говорить про линейку самих беспилотных авиационных систем, она практически полная», — рассказал Андрей Белоусов.
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Мария Фирсова