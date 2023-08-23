Первый заместитель председателя ВТБ Пучков покинул банк

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Глава ВТБ Андрей Костин в пресс-релизе отметил, что Андрей Пучков являлся «мозговым центром» многих проектов группы.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подал прошение об отставке, что означает и отставку всего правительства. Переломным моментом стали президентские выборы, при подготовке к которым представители коалиции не смогли прийти к компромиссному решению о выборе единственного кандидата.
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