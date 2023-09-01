Первоклассница рассказала Путину, чем ей понравился первый день в школе

Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин пообщался с первоклассницей из Подмосковья и выяснил, чем ей понравился первый день в школе, в эфире телеканала «Россия 24».
Владимир Путин принял участие в открытии самого большого образовательного центра в Московской области - «Багратиона».
Девочка ответила утвердительно.
На следующий вопрос Владимира Путина - «чем же он тебе понравился?» - девочка, чуть засмущавшись, ответила:
На помощь первокласснице пришел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, подсказав, что в школе можно встретить друзей. Путин одернул его, напомнив, что за подсказки ставят двойки.
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«А тебе понравился первый день в школе?», - спросил президент у первоклассницы из «Багратиона».
На следующий вопрос Владимира Путина - «чем же он тебе понравился?» - девочка, чуть засмущавшись, ответила:
«Тем, что там весело, там очень круто», - сказала школьница.
На помощь первокласснице пришел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, подсказав, что в школе можно встретить друзей. Путин одернул его, напомнив, что за подсказки ставят двойки.
«Подсказка правильная, на самом деле. Здесь, в школе, у тебя появится много новых друзей, ты будешь общаться со своими сверстниками, со старшими школьниками. Будешь получать новые знания», - сказал Владимир Владимирович.Читайте также:
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Евгения Парфентьева