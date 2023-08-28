Первоклассницы-близнецы получили первые школьные рюкзаки от главы Можайска

Фото: Можайск. Новая жизнь
Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев вручил будущим первоклассницам-близнецам Арине и Дарине подарок от губернатора – их первые школьные рюкзаки. Об этом сообщается на сайте «Можайск. Новая жизнь».
В этом году сёстры пойдут в школу «Гармония». В рюкзаках они найдут всё необходимое для учёбы – тетради, обложки, альбомы для рисования, цветные карандаши, ручки, цветную бумагу, пеналы, пластилин, ластики, ножницы и подставки для книг.
По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва в регионе создали систему поддержки малообеспеченных семей перед новым учебным годом. Все первоклассники из семей с низкими доходами получат школьные принадлежности.
Всего аналогичные рюкзаки получили более 50 учеников первого класса из Можайского городского округа. Для этого не нужно писать никаких заявлений – семьям позвонят сотрудники социальной службы и уточнят удобное время для доставки и вручения подарка.
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«Поздравляю вас с наступающим Днем знаний! Желаю, чтобы первый год учёбы приносил только хорошие впечатления, вдохновлял на новые успехи. А мы с командой губернатора постараемся сделать всё, чтобы ваш путь был лёгким и интересным», – обратился к девочкам Мордвинцев.
Всего аналогичные рюкзаки получили более 50 учеников первого класса из Можайского городского округа. Для этого не нужно писать никаких заявлений – семьям позвонят сотрудники социальной службы и уточнят удобное время для доставки и вручения подарка.
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Лора Луганская