Первую АЭС в Польше возведут две американские компании

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Первую атомную электростанцию в Польше будут строить американские компании, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий во время торжественной церемонии подписания соглашения о проектировании АЭС.
«Сегодня с нами здесь главы знаменитых американских фирм Westinghouse и Bechtel, которые будут в Польше вместе с польскими субподрядчиками создавать первую суперсовременную и супербезопасную атомную электростанцию», - прокомментировал ситуацию Моравецкий.
По плану проекта, первый блок АЭС должен быть запущен в 2033 году. Его построят в районе Гданьского побережья.
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