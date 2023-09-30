Пес умершего актера Гришечкина один живет в его квартире

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После прощания с актером Гришечкиным его пес уже две недели один живет в трехкомнатной квартире. По словам близких умершего артиста, собака лежит на кровати хозяина, скулит и почти ничего не ест.
Сейчас Беня очень похудел. Заметно, как он тоскует по хозяину. Ухаживают за ним, кормят и выгуливают Миллер и консьержка. Новых владельцев ему пока не ищут, чтобы не травмировать животное. Максим Миллер не исключает, что позже заберет пса к себе в память о своем клиенте и друге Вячеславе Гришечкине.
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Александр Бойцов