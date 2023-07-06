Песков: Часть деклараций сотрудников администрации Путина проверена

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что часть деклараций сотрудников администрации главы государства проверена.
Он пояснил, что в настоящее время, часть деклараций сотрудников уже проверена, оставшаяся часть находится в процессе.
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