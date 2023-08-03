Песков назвал Путина своим главным учителем

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главу российского государства Владимира Путина своим главным учителем. Об этом он заявил в рамках выступления на «Мастерской новых медиа».
Песков подчеркнул, что за годы работы рядом с президентом он почерпнул большое количество знаний.
Напомним, ранее Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия вышла из кризиса. Он отметил, что у нашей страны есть перспективы начать достаточно быстрое развитие. Песков также подчеркнул уникальность этих перспектив.
Песков добавил, что «это предстоит изучать, откуда взялись такие силы у нашей страны, у нашего народа».
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«То, как он использует аргументацию, то как он убеждает собеседников, то как он вынужден говорить и не очень приятные вещи кому-то, — это для меня бесценный опыт», — рассказал Песков.
Песков добавил, что «это предстоит изучать, откуда взялись такие силы у нашей страны, у нашего народа».
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Екатерина Коршунова