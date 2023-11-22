Песков назвал жизнь летчика-предателя Беленко лишенной счастья

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Умерший в США советский летчик-перебежчик Виктор Беленко, который угнал в 1976 году истребитель МиГ-25П в Японию, не мог прожить счастливую жизнь. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
«Вряд ли он прожил счастливую жизнь. Предатель никогда не может прожить счастливую жизнь», — выразил мнение Песков.Он добавил, что предательство всегда является самым большим несчастьем для человека.
Виктор Беленко 6 сентября 1976 года перелетел в Японию на перехватчике МиГ-25П и передал иностранным спецслужбам воздушное судно с большим количеством секретной на тот момент аппаратуры. Получил политическое убежище в Штатах, а позже — гражданство США. После предательства Беленко также сменил фамилию на Шмидт.
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