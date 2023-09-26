Песков не стал комментировать избиение сыном Кадырова поджигателя Корана

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать комментарий по ситуации с избиением обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля сыном главы Чечни Адамом Кадыровым.
Информацию об этом передает агентство РИА Новости.
Напомним, в понедельник, глава чеченской республики опубликовал в своем личном телеграм-канале пост, в котором признал что его сын избил пятнадцатилетнего поджигателя Корана Никиту Журавеля. Рамзан Кадыров также опубликовал видео с избиением и добавил что «не любит недосказанность».
Кроме того, Рамзан Кадыров сказал, что «гордится поступком Адама», поскольку надругались над святыней «провокаторы и предатели».
Никита Журавель обвиняется по части 2 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). В мае 2023 года обвиняемого доставили в следственный изолятор в городе Грозный.
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«Историю с сыном Кадырова комментировать не буду», — заявил Песков журналистам.
Кроме того, Рамзан Кадыров сказал, что «гордится поступком Адама», поскольку надругались над святыней «провокаторы и предатели».
Никита Журавель обвиняется по части 2 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). В мае 2023 года обвиняемого доставили в следственный изолятор в городе Грозный.
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Алина Юрчак