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Песков не стал комментировать избиение сыном Кадырова поджигателя Корана

26 сентября 2023, 14:02
Фото: istock / Andranik Hakobyan

Фото: istock / Andranik Hakobyan

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать комментарий по ситуации с избиением обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля сыном главы Чечни Адамом Кадыровым.
Информацию об этом передает агентство РИА Новости.

«Историю с сыном Кадырова комментировать не буду», — заявил Песков журналистам.

Напомним, в понедельник, глава чеченской республики опубликовал в своем личном телеграм-канале пост, в котором признал что его сын избил пятнадцатилетнего поджигателя Корана Никиту Журавеля. Рамзан Кадыров также опубликовал видео с избиением и добавил что «не любит недосказанность».

Кроме того, Рамзан Кадыров сказал, что «гордится поступком Адама», поскольку надругались над святыней «провокаторы и предатели».

Никита Журавель обвиняется по части 2 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). В мае 2023 года обвиняемого доставили в следственный изолятор в городе Грозный.

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Россиян призвали носить маски в общественных местах
Вирусолог Малинникова призвала россиян носить маски в общественных местах
26 сентября 2023, 14:43

Фото: IStock/Yury Karamanenko

Обязательный масочный режим введён с 25 сентября для подмосковных медиков. Введение масок связано с ростом числа заболеваний ОРВИ, а также COVID-19. Ранее масочный режим для медиков объявили в других российских регионах.
Однако завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ Елена Малинникова призвала не переживать по поводу возвращения масок. В беседе с «Радио 1» она рассказала, что дополнительные меры безопасности в медучреждениях вводятся каждый год из-за подъёма заболеваемости.
«У нас каждый год в этот сезон и ношение масок, и для медицинских работников определённые условия, и мобилизация дополнительных коек. Это нужно для того, чтобы быстро и эффективно бороться с инфекцией», — сказала специалист.
Малинникова подчеркнула, что повсеместное введение масочного режима будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране. Однако собеседница призвала россиян носить маски уже сейчас.
«Носить маски в этот период рекомендовано. Особенно, если вы собираетесь находиться в месте массового скопления людей, например, в транспорте. Маска показала свою эффективность, она снижает дозу инфицирования. Я считаю, что это должно быть такой же привычкой, как мыть руки после туалета», — ометила вирусолог.
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#орви
#масочный режим
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Ремонт моста через станцию в Воскресенске завершат в мае будущего года
26 сентября 2023, 14:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ремонт моста через железнодорожную станцию в Воскресенске планируют полностью закончить в мае 2024 года. Об этом заявил губернатор Московской области Андрея Воробьёва во время встречи с жителями городского округа.
Одна из жительниц по имени Елена поинтересовалась, когда завершится ремонт, поскольку сейчас из-за работ образуются пробки. 

В ходе общения жители поблагодарили за фонтан около ледового дворца, который реконструируют в следующем году.
«Нас «Химик» порадовал в этом году. Все, кто приходят в ледовый дворец или рядом гуляют, знают, что фонтан – это визитная карточка. Но он устарел так же, как сети в микрорайоне Лопатинский. И наша задача – облагородить его. Это будет наш подарок тем, кто ведёт здоровый образ жизни, занимается спортом, ну и, конечно, тренерам», – отметил губернатор. 
Также в ноябре в микрорайоне Фетровая фабрика откроют после благоустройства Сквер Победы. Жители рассказали Воробьёву, что очень этого ждут.

Ранее Воробьёв проверил ход строительства блочно-модульной котельной в микрорайоне Лопатинский и обсудил с местными жителями планы по модернизации системы теплоснабжения в округе. 
 
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#андрей воробьёв
#губернатор
#воскресенск
#железная дорога
#станция
#мост
#строительство
#подмосковье
#московская область
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Киберэксперт Курочкин: «Есть способы пользования WhatsApp* на старых версиях»
26 сентября 2023, 14:42

Фото: istockphoto.com/mapo

Эксперт по кибербезопасности, IT-специалист Алексей Курочкин заявил, что WhatsApp* не перестанет работать на смартфонах с устаревшим Android, поскольку есть альтернативные способы использования приложения.
«Что касается Android, я вам с вероятностью 99% говорю, что есть альтернативные способы пользования WhatsApp* на старых версиях. Есть сторонние приложения, на которых можно использовать свой аккаунт в WhatsApp*», — пояснил в беседе с RT Курочкин.

Ранее сообщалось, что Государственная дума РФ и Роскомнадзор предупредили мессенджер WhatsApp* о возможной блокировке. После этого представители WA* отказались запускать в России функцию каналов WA Channels.

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* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ
#приложения
#компании
#роскомнадзор
#рф
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В Воскресенске построят и реконструируют 16 объектов теплоснабжения
26 сентября 2023, 14:23

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Воскресенск готов к отопительному сезону на 98%. Об этом стало известно во время поездки в городской округ губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Он проверил ход строительства блочно-модульной котельной в микрорайоне Лопатинский и обсудил с местными жителями планы по модернизации системы теплоснабжения в округе.
«Воскресенск входит в число приоритетных территорий, где идёт активная замена инженерных коммуникаций. Котельная и сети здесь были построены 70 лет назад, их износ превышает 80%. Жителям, особенно в зимний период, было доставлено серьёзное беспокойство. Да и в межсезонье были перебои с горячей водой. Поэтому я здесь сегодня, чтобы проконтролировать строительство и запустить к отопительному сезону эту котельную раньше срока. Пока работает старая, но на свежих сетях. А к концу года запустим в Воскресенске вторую котельную», – пояснил Воробьёв
Он поблагодарил Газпром, с которым реализуется большая программа на 69 млрд рублей. По словам губернатора, Клин, Сергиев Посад, Воскресенск, Солнечногорск, Серпухов, Пушкинский городской округ и Химки – семь самых «кричащих» территорий, которые сегодня модернизируются.
 
Строящуюся котельную в Лопатинском планируют сдать раньше срока – в IV квартале текущего года. Она будет подавать тепло в 126 многоквартирных домов.
«Мы зиму тяжело переживали минувшую зиму. Были ужасные перебои с подачей тепла, грелись и мылись с обогревателями и котлами. Вся надежда – на эту котельную. Обещали, что тепло станет держаться стабильно», – поделилась жительница Лопатинского Елена Дулгер.
Кроме того, в микрорайоне идет реконструкция теплосетей. Уже привели в порядок 1,4 км. 
«Мы реализуем концессионное соглашение в городском округе Воскресенск. Приступили в 2022 году. В микрорайоне Лопатинский ведём модернизацию теплосетей. Общая протяжённость трассы – 2,3 км. Сейчас выполнено 50% работ. Завершим их к концу декабря», – заявил представитель «Газпром Теплоэнерго МО» Дмитрий Александров
Всего за два года в городском округе построят четыре блочно-модульные котельные и модернизируют две. Реконструируют 10 участков теплосетей протяжённостью более 9 км. В 2023-м запустят 10 объектов. Перемены коснутся около 50 тыс жителей.
 
Воробьёв поблагодарил жителей за терпение, поскольку замена сетей – это всегда неудобства. Он пообещал, что благоустройство дворов, где проводятся работы, будет проведено весной.

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#теплоснабжение
#котельная
#теплотрасса
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Психолог назвала неожиданные причины профессионального выгорания
Психолог Сальникова объяснила, как предотвратить выгорание на работе
26 сентября 2023, 14:20

Фото: IStock/zsv3207

Среди россиян 45% сталкивались с профессиональным выгоранием, а 15% испытывают его прямо сейчас, показал опрос. Согласно исследованию, чаще с проблема возникает у работников сфер образования, финансов и государственного управления. Клинический психолог Дарья Сальникова рассказала «Радио 1», что выгоранию чаще подвержены люди, склонные к контролю, завышенным требованиям к себе и работе на результат.
По словам психолога, выгорание не зависит от уровня загруженности или работы на нелюбимом месте. Психолог отметила, что чаще с эмоциональным выгоранием сталкиваются представители профессий, которые работают с людьми. В этом случае на сотрудников ложится ответственность, которую они не могут вынести.
«Врачи, учителя или руководители коллективов чаще сталкиваются с выгоранием, потому что у них слишком большая ответственность за результат, они пытаются этот результат контролировать. Но это невозможно, потому что все они контактируют с другим субъектом отношений. То есть врачи могут сделать всё, что от них зависит, но есть пациент, от реакции или поведения которого тоже зависит результат. Также результат зависит и от стихийных бедствий, политической ситуации и так далее», — сказала Дарья Сальникова.
Собеседница отметила, что второй причиной выгорания считается страх совершать ошибки. Она отметила, что многие люди не могут допустить недочётов в работе, так как считают это недопустимым для профессионала.  
«У нас пошла тенденция, что мы учим детей ошибаться в школе, просматривать свои результаты, работать над ошибками, вставать и идти дальше. И это помогает нашим детям расти. Но почему-то себе ошибаться мы запрещаем в работе. И это ложное убеждение, что если я ошибусь, то я не профессионал, оно приводит к тому, что самооценка падает, появляется стресс, депрессия, эмоциональное выгорание», — сказала психолог.
Специалист рекомендовала относиться к работе как к эксперименту, не требовать от себя многого и быть готовым к разным результатам. В противном случае эмоциональное выгорание может привести к депрессии и другим заболеваниям.
«Эмоционально выгорание – это звоночек того, что нужно обратить внимание на своё ментальное здоровье. От эмоционального выгорания случается длительный стресс, потом случаются панические атаки, и всё это может привести к депрессии и к некоторым другим ментальным заболеваниям, — заметила Дарья Сальникова. — Если вы чувствуете, что на физиологическом уровне совершаете ошибки, у вас бессонница или, наоборот, вы много спите, вы можете путать право и лево, значит, на здоровье нужно обратить внимание».
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#психолог
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#здоровье
#стресс
#депрессия
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Стало известно, когда россияне чаще всего берут отгулы
Опрос: Чаще всего россияне берут отгулы в ноябре и феврале
26 сентября 2023, 14:12

Фото: istockphoto.com/Traimak_Ivan

Опрос проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для «АльфаСтрахования» показал, что наиболее частыми месяцами, когда россияне берут отгулы на работе, стали ноябрь и февраль.
Отмечается, что большинство граждан нашей страны ограничиваются лишь одним днём отгула. Как передаёт RT, при отгулах, связанных с недомоганием и плохим самочувствием, большинство респондентов не обращается к врачу, а лечится самостоятельно.

Всего в опросе приняли участие более 1,1 тыс. человек.

Ранее стало известно, что 42% жителей России хотели бы работать на фрилансе. Так, хоть раз задумывались об уходе на фриланс 24% опрошенных. При этом, 18% хотели бы сделать такой формат своей основной работой. Уточняется, что среди респондентов 9% уже работают на фрилансе полный день, а для 5% это является подработкой в свободное время.

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#опрос
#работа
#отдых
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Танцор из Каширы стал лауреатом фестиваля детского творчества «Добрая Волна»
26 сентября 2023, 14:09

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Финал и гала-концерт Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна» проходил в Казани.
Почти 100 победителей отборочных туров из разных регионов России приехали в Казань, чтобы принять участие в мероприятиях фестиваля., а всего участников соревнований было порядка 1,5 тысяч, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.

По итогам отбора профессиональное жюри выбрало 99 победителей, среди которых воспитанник студии спортивных танцев «Dance Fox» Центра детского творчества городского округа Кашира «Светлячок» Артём Рыжов.

На гала-концерте Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна» выступили артисты российской эстрады: Игорь Крутой, Лариса Долина, Дима Билан, Сосо Павлиашвили и другие.

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#кашира
#полицейские
#казань
#соревнования
#танцы
#танец
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Путин повысит зарплаты госслужащим с 1 октября
Путин проиндексировал на 5,5% зарплаты госслужащим
26 сентября 2023, 14:06

Фото: iStock/Fascinadora

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации на 5,5% зарплат некоторых категорий государственных служащих.
Уточняется, что указ о повышении зарплат в 1,055 раза вступит в силу 1 октября.

Ранее РИА Новости составило рейтинг российских городов по уровню зарплат. В топ-30 вошли пять подмосковных городов – Красногорск, Химки, Одинцово, Домодедово и Мытищи. В первую десятку рейтинга попал Красногорск, где среднемесячная зарплата составляет 95,7 тысяч рублей. 

Кроме того, в Госдуме предложили повысить зарплаты учителям, работающим на полную ставку. Она должна составлять не менее 2,5 минимальных размеров оплаты труда (МРОД). Если законопроект будет принят, изменения будут внесены в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

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#владимир путин
#зарплата
#указ
#работники
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Депутат Фёдоров предложил отменить налоги для некоторых групп арендодателей
26 сентября 2023, 13:54

Фото: istockphoto.com/Davizro

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой освободить некоторые категории арендодателей от уплаты налога с дохода.
К таким категориям парламентарий отнёс, например, граждан старше 70 лет.

Он пояснил, что такая мера окажет поддержку уязвимым слоям населения.

«Для поддержки определённых категорий граждан прошу рассмотреть вопрос о целесообразности освобождения арендодателей в возрасте старше 70 лет, или имеющих на иждивении трёх и более несовершеннолетних лиц, или имеющих на иждивении ребёнка-инвалида, или имеющих статус ветерана боевых действий от уплаты налога на доход с одного объекта жилой недвижимости», — приводит RT текст обращения Фёдорова на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Под объектом жилой недвижимости подразумевается как комната, так целая квартира или дом.

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#дом
#квартира
#налоги
#аренда
#поддержка
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